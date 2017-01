Gailingen Zwei Geschwister wagen es: Neustart im eigenen Hotel

Start up: Erfahrungen in vielen Bereichen halfen Sandra und Stefan Dobler beim Start in die Selbständigkeit

Gailingen – Karriereplaner empfehlen oft den geradlinigen Berufsweg, bei dem ein roter Faden zu sehen ist. Es soll zu erkennen sein, dass die Person schon von Anfang an genau wusste, wo sie hinwill. Beim Sprung in die Selbstständigkeit kann aber genau das Gegenteil von Vorteil sein. Berufliche Erfahrungen aus fachfremden Bereichen können bei der Verwirklichung der eigenen Träume helfen. Ein Beispiel dafür ist die Existenzgründung von Sandra Dobler in Gailingen, die erst auf Umwegen zu dem kam, was sie heute macht.

Die 33-Jährige führt zusammen mit ihrem Bruder Stefan das neugebaute Hotel Rheingold in Gailingen am Hochrhein. Ursprünglich wollte sie diesen Weg gar nicht einschlagen, da sie von Kindesbeinen an mit der Gastronomie zu tun hatte. Ihre Eltern führen seit vielen Jahren das Restaurant Rheingold in Gailingen. Davor waren sie Betreiber eines Restaurants in Bayern. "Ich bin fast schon am Stammtisch geboren", sagt die Jungunternehmerin und macht damit klar, dass eine Trennung von Privatleben und Gastronomie für die Familie kaum möglich war. "Entweder liebt man es oder man lehnt es total ab." Zwar machte sie nach der Schule eine Ausbildung zur Internationalen Touristik-Assistentin. Doch dann studierte sie Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg und kehrte damit dem Gastgewerbe vorerst den Rücken. Nach dem Studium arbeitete sie bei einer Steuerkanzlei, später wechselte Dobler zu einem Personalberatungsunternehmen in Mannheim.

"Als Anfang dieses Jahrzehnts mein Vater mit der Idee an mich herantrat, ein Hotel in Gailingen zu eröffnen, war ich zuerst sehr angetan", so Dobler. Die Banken hatten dem Vater deutlich gemacht, dass sie der Finanzierung des Hotelprojektes nur unter der Voraussetzung zustimmen würden, dass seine Kinder in das Projekt mit einsteigen. Tochter Sandra reagierte mit einem spontanen Ja. Doch dann kamen ihr Zweifel. Für die Finanzierung des Hotelneubaus mussten Schulden gemacht werden. Das machte Dobler Angst. Doch, anstatt den Kopf zu verlieren, besann sie sich auf ihr VWL-Studium und erstellte einen Businessplan. Ende 2012 entschied sie, nach Gailingen zurückzukehren.

Die Planungs- und Finanzierungsphase für das eigene Unternehmen dauerte bis Ende 2013. Unterstützung erhielt sie unter anderem von der KfW-Bank. Dafür mussten die Energieeffizienzkriterien erfüllt werden. Als alles stimmig war, konnte losgelegt werden. Ihr Bruder Stefan, der als Koch und Restaurantfachmann den Gastronomiebereich übernehmen sollte, befand sich zu dieser Zeit noch in Australien, war aber fest eingeplant. Der Abriss der alten Gebäude und die Bauarbeiten am Neubau begannen Anfang 2014. "Bis auf die Fassade wurde alles platt gemacht", berichtet Dobler, die während dieser Zeit als Chefrezeptionistin im Hotel Unterhof in Diessenhofen auf der anderen Rheinseite arbeitete.

Dieser Betrieb schloss im Dezember 2014 – Ein Glücksfall für die Doblers, die ihr Hotel Rheingold im Sommer 2015 eröffneten. Viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bisher in Diessenhofen unterbrachten, suchten eine standesgemäße Alternative und fanden diese in Gailingen.

"Wir hatten einen Eröffnungstermin festgelegt und machten uns auf die Personalsuche. Das war ein Kostenrisiko, weil wir nicht wussten, ob unsere Planung zeitlich aufgeht", erzählt die junge Hotelmanagerin von den schlimmsten Befürchtungen. Also startete das Hotel mit zwei festangestellten Halbtageskräften und vier Mini-Jobbern. Als diese allerdings an ihrem ersten Arbeitstag eintrafen, musste erst die Baustelle aufgeräumt werden. Die Handwerker hatten bis zur letzten Sekunde gearbeitet. Die ersten Hotelgäste standen fast schon vor der Tür.

Parallel begannen die Vorbereitungen für das Restaurant, das seit Oktober 2015 im Betrieb ist. Dieser Bereich, der von Stefan Dobler geführt wird, soll weiter ausgebaut werden. Das Restaurant, das Platz für 65 Gäste bietet, steht nicht nur Hotelgästen, sondern auch für andere Besucher zur Verfügung. Die Speisekarte bietet eine Mischung bodenständiger Speisen im modernen Gewand. Das passt zum Restaurant mit seiner Atmosphäre und modernen Einrichtung. Als Besonderheit ist das Restaurant mit Gemälden ausgestattet. Die Künstlerin ist Jungunternehmerin Sandra Dobler selbst, deren große Leidenschaft die Malerei ist.

Das barrierefreie Hotel

Das Hotel Rheingold in Gailingen wird von den Geschwistern Sandra und Stefan Dobler geführt. Alle 36 Zimmer sind barrierefrei. Damit haben die Betreiber bei der Planung die besonderen Bedingungen in Gailingen am Hochrhein berücksichtigt. Die Gemeinde, die sich selbst Gesundheitsdorf nennt, ist Sitz der Schmieder-Kliniken und des Hegau-Jugendwerks. Beide Einrichtungen haben sich auf die neurologische Rehabilitation spezialisiert. Daher soll auch das Hotel Menschen mit Behinderung offenstehen.

Die Mehrheit der Gäste sind Geschäftsreisende, weshalb die Jungunternehmer Wert auf einen professionellen Betrieb legen. "Professionell, kombiniert mit herzlich und familiengeführt. Das kommt gut an", weiß Sandra Dobler. "Im Sommer haben wir zudem viele Urlaubsgäste. Ein sehr internationales Publikum", freut sich die Jungunternehmerin über Hotelgäste aus aller Welt. Heute beschäftigt das junge Unternehmen, das seit rund 18 Monaten im Betrieb ist, 22 Mitarbeiter. (hag)