Gailingen Zunftmeister fällt Baum vor dem Rathaus

Kreatives Rathausstürmen: Die Narrenzunft Eichelklauber improvisiert bei der Schlüsselübergabe auch gleich mal ein Theaterstück.

Als Zunftmeister eines Narrenvereins hat man es manchmal nicht leicht, denn so viel Außergewöhnliches passiert übers Jahr nun mal nicht im Ort, als dass man sich an der Fasnet als Narr darüber lustig machen könnte. So dachte sich Patrick Gansser, seines Zeichens Zunftmeister der Eichelklauber aus Gailingen: Sorge ich einfach mal selbst für die Schlagzeilen im Narrenblättle. So jedenfalls könnte man es närrisch und augenzwinkernd bezeichnen, was vor nicht allzu langer zeit geschah: In seiner Funktion als Gruppenführer der örtlichen Feuerwehr fällte er nämlich während einer Übung einen Baum nicht so, dass dieser, wie vorgesehen, auf das präparierte Auto fiel, sondern stattdessen die Dachrinne der Halle abrasierte.

Diese Geschichte diente nun bei der Rathausstürmung als Vorlage für eine kleine Theateraufführung, die durch ein Wildschwein und eine Eiche aufgepeppt wurde. Unter der Leitung von Narrenregisseur Paul Kurz spielte auch Bürgermeister Heinz Brennenstuhl brav mit. Allerdings übergab er seinen Rathausschlüssel erst dann an Zunftmeister Patrick Gansser, als dieser vor versammelter Narrenschar bewiesen hatte, dass er mithilfe einer Motorsäge in der Lage ist, einen Baum so zu fällen, dass dieser auch tatsächlich in die Richtung fällt, die dafür vorgesehen ist. Als ihm dies gelungen war, kannte der Jubel keine Grenzen.

Für schmissige Musik sorgten die Dschungel-Klöpfer und die Narrenformation des Gailinger Musikvereins unter Leitung des elegant einhändig die Trompete blasenden Markus Rönsch. Angenehm ins Auge fielen aufwändig gestaltete Kostüme verschiedener Damengruppen, wie zum Beispiel diejenigen der in glänzendem Pink mit auffälligem Kopfschmuck gekleideten sogenannten Perlen vom Hochrhein oder diejenigen der in grün mit viel Eichenlaub bekränzten Waldfrüchtle. Auch menschliche Vogelscheuchen und Damen, die in Zeitungen gekleidet waren, sowie drei Jungs, die als bunte Tintenfische unterwegs waren, sorgten für Akzente.