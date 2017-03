Gailingen Werkrealschule als Chance für den Standort

Der Gemeinderat von Gailingen erwägt die Erweiterung der Hochrheinschule. Als eine der wenigen Werkrealschulen in der Region könnte sie den Schulstandort stärken.

"Wenn wir den Werkrealschul-Standort Gailingen erhalten wollen, müssen wir in den nächsten Jahren investieren", erklärte Bürgermeister Heinz Brennenstuhl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Denn an der Hochrheinschule herrscht Raumnot. Zwei Klassenzimmer fehlen Rektor Jochen Freiberg schon zum kommenden Schuljahresbeginn. Notstand herrscht auch bei den Fachräumen, die nach dem Bildungsplan 2016 nicht genügend gut ausgestattet sind.

Bürgermeister Brennenstuhl hält den jetzigen Zeitpunkt für günstig, dauerhaft stabile Schülerzahlen zu bekommen. Darüber hinaus sieht er die Möglichkeit, durch eine zukunftsfähige Werkrealschule insgesamt den Schulstandort Gailingen auszubauen zu können. Schließlich kann dieser nach dem Umzug der Schlossschule Bohlingen in das Gailinger Friedrichsheim zusammen mit der Krankenhausschule des Hegau-Jugendwerkes bald drei Schulen aufweisen.

"Das könnte ein wichtiger Standortfaktor für uns werden." Vom Randen bis zur Landesgrenze, so Brennenstuhl zur Schulpolitik der vergangenen Jahre, habe man Werkrealschulen geschlossen. Die Eichendorffschule in Gottmadingen gebe ihren Werkrealschul-Zug auf. In der Region gebe es dann gerade noch drei Werkrealschulen. Er habe sowohl mit Gottmadingen gesprochen als auch mit Singen, wo die Hebel-Werkrealschule übervoll sei. Diese beiden Gemeinden werden die Gailinger Hochrheinschule ihren an dieser Schulart interessierten Eltern und Schülern empfehlen.

Selbst bei einer Unterschreitung der Mindestschülerzahlen zum Stichtag im April sieht Brennenstuhl mittelfristig nicht mehr das Risiko, dass die Werkrealschule der Hochrheingemeinde geschlossen werden könnte – eine in den vergangenen Jahren immer wieder anstehende Beunruhigung für die kommunalen Entscheidungsträger. Ohne die Gailinger Einrichtung gäbe es in der Region gerade noch zwei Werkrealschulen. Das würde für viele Schüler einen unzumutbar langen Schulweg bedeuten.

Die Werkrealschule als Schulform habe unbedingt ihre Berechtigung, erklärte Jochen Freiberg auf Nachfrage von Gemeinderat Reinhold Gilli (Sozialökologische Liste), der eine zu starke Konkurrenz durch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in den Nachbargemeinden befürchtete. "Insbesondere im Inklusions- und Migrationsbereich muss es eine Werkrealschule geben", bekräftigte Bürgermeister Brennenstuhl.

Ein Projektausschuss soll sich als nächstes mit den anstehenden Möglichkeiten befassen, mehr Raumkapazität zu schaffen. Brennenstuhl sieht drei Optionen: Neubau, Verlagerung des Unterrichts in Dependance-Räume im Ort oder Container-Unterricht. Letzterer wird zumindest übergangsweise unumgänglich sein. Schließlich hat Schulleiter Freiberg schon in Kürze zwei Klassen zu viel für die vorhandenen Räume.

Schülerzahlen steigen

Die Schülerzahlen der Hochrhein-Werkrealschule haben sich in den letzten Jahren erfreulich entwickelt. Seit 2013 sind sie bis zum Herbst 2016 um mehr als 60 Prozent auf 89 Schüler gestiegen. Augenblicklich gibt es bei insgesamt 190 Schülern acht Klassen- und sechs Fachräume bei insgesamt zwölf Klassen in der Grund- und der Werkrealschule. (drm)