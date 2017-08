Gailingen Weg frei für Kauf des Friedrichsheims

Bereits im September haben die Mitglieder des Gailinger Gemeinderates den Kauf der ehemaligen Pflegeeinrichtung Friedrichsheim beschlossen. Nachdem inzwischen die letzten Bewohner ausgezogen sind, soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 15. Dezember, die Finanzierung des Kaufs angeschlossen werden.

Über eine Verpflichtungsermächtigung soll der Kaufpreis in Höhe von knapp 600 000 Euro abgesichert werden. "Dazu ist jedoch eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig", erklärt Hauptamtsleiter Steffen von Wambeke. Die Verpflichtungsermächtigung sei im aktuellen Haushalt nicht vorgesehen. Das solle nun nachgeholt werden.



Weitere Tagesordnungspunkte zur öffentlichen Sitzung ab 18.30 Uhr im Bürgersaal sind die Haushaltsplanberatung für das kommende Jahr, die Sanierung der Hochrheinhalle, die Wahl eines Bürgermeisterstellvertreters, so wie die Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung. Laut Allevo Kommunalberatung habe sich in den vergangenen zwei Jahren ein Überschuss von knapp 28 000 Euro ergeben. Der Betrag soll in den kommenden Jahren ausgeglichen werden.