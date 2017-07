Gailingen Top-Teams spielen für guten Zweck

Hochkarätiges Benefizturnier ab 18 Uhr in Gailingen

Tore für den guten Zweck wird es am heutigen Freitag beim HJW-Cup wieder reichlich geben. Die vier besten Fußballvereine der Region geben sich zu Gunsten des Hegau-Jugendwerks (HJW) ein sportliches Stelldichein beim Benefiz-Blitzturnier. Bereits zum siebten Mal stellen sich vier Top-Mannschaften auf dem Grün des SV Gailingen in den Dienst der guten Sache. Beginn ist wie immer um 18 Uhr, erstmalig findet das Turnier an einem Freitagabend statt. Mit dabei ist wieder der schweizerische Nachbar, der FC Schaffhausen, der in der schweizerischen Challenge League zu Hause ist. Daneben dürfen sich die Zuschauer auf die Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen, FC 03 Radolfzell und FC Singen 04 freuen. Für den FC Rielasingen-Arlen dürfte das Turnier eine gute Gelegenheit sein, sich so richtig warm zu spielen für das große DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, das im August im Freiburger Schwarzwaldstation stattfinden wird.

Das Benefiz-Blitzturnier zur Unterstützung der Arbeit des Hegau-Jugendwerks dient in diesem Jahr der Mitfinanzierung des „Platzes der Begegnung“. Der Platz ist zwar bereits mit Hilfe von Spendengeldern realisiert worden, aber noch nicht ganz vollständig finanziert. Veranstalter des Turniers sind wieder der SV Gailingen und der HJW-Förderverein. Das Spiel wird unterstützt vom Schiedsrichtergespann von Harry Ehing vom Südbadischen Fußballverband. Der Turnieranstoß macht ein Patient des Hegau-Jugendwerks: Fußballfan Marco Märsch wird schon zum dritten Mal in Folge den Anstoß für das diesjährige Benefizturnier geben.

Parkplätze gibt es in begrenzter Anzahl vor Ort sowie im nahen Gewerbegebiet, die beiden Kassen haben ab 17 Uhr geöffnet. Für Bewirtung ist gesorgt.