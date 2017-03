Gailingen Strom soll Bürger in Gailingen bewegen

Die Hochrheingemeinde möchte ein Elektromobil anschaffen und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) plant einen Vortrag über Elektromobilität und Car-Sharing

Die Gemeinde Gailingen beabsichtigt, ein Elektroauto anzuschaffen. "Im Haushaltsplan sind Mittel vorgesehen, doch noch müssen wir uns entscheiden, ob der Kleinwagen gekauft oder geleast werden soll", erklärt Gailingens Finanzchef Dieter Rihm. Geplant sei, so Rihm, das Auto künftig nicht nur für Dienstfahrten einzusetzen, sondern auch an Bürger zu vermieten.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) greift die Thematik mit einem Vortrag am Dienstag, 28. März, auf, kündigt Daniel Fleischmann als Sprecher des BUND in Gailingen an. Die Umweltschützer loben die Gailingen Bestrebungen, die Energieeffizienz zu steigern und die Nutzung erneuerbare Energien auszubauen. "Gailingen tut das erfolgreich", betont Fleischmann. Gerade erst habe die Gemeinde erneut den European Energy Award (EEA) erhalten. "Jetzt möchte die Gemeinde ein Elektrofahrzeug beschaffen, das sie selber nutzen und Privaten zur Verfügung stellen möchte. Aber macht das wirklich Sinn?", fragt Fleischmann.

Wie Elektromobilität und Car-Sharing funktionieren, das soll im Vortrag, den die Gemeinde zusammen mit dem BUND Gailingen organisiert, erläutert werden. Energieberater Andreas Gerlach aus Rielasingen-Worblingen kommt am Dienstag, 28. März, ins Liebenfelsische Schlösschen in Gailingen an der Bergstraße, direkt neben der katholischen Kirche. Ab 19.30 Uhr will Gerlach aus seinen Erfahrungen erzählen. Gemeinsam mit der evangelischen Johannesgemeinde engagiert er sich als Anbieter für Elektromobilität und Car-Sharing in Rielasingen-Worblingen. "Es wird dargestellt, wie ökologisch und nachhaltig Elektromobilität sein kann, insbesondere im Zusammenhang mit Car-Sharing", kündigt Fleischmann von der Gailinger Ortsgruppe des BUND in einer Pressemitteilung an.

Außerdem soll gezeigt werden, was technisch möglich ist, welche Angebote es gibt und was in Gailingen konkretisiert werden könnte. "Zur Diskussion darüber ist jedermann eingeladen", hofft Fleischmann auf rege Beteiligung, um den kommenden Diskussionen im Gemeinderat wichtige Impulse zu geben. Dort gilt es dann die Rahmenbedingungen festzuzurren. "Noch ist nicht geklärt, was für ein Elektromobil wir anschaffen wollen", betont Rihm als Rechner im Rathaus. Er könne sich ein Modell der Größe eines Renault Zoe vorstellen.