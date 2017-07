Gailingen Staffellauf lässt Läufer schwitzen

Gailininger Wettbewerb erweist sich zum 12. Mal als Breitensport-Veranstaltung, die auch bei der Lauf-Elite im Grenzgebiet beliebt ist

Gailingen – Schwüle 24 Grad Temperatur am Samstagnachmitag – und drei der zehn Streckenkilometer des 12. Staffelwaldlaufs verliefen in der prallen Sonne. Das waren fordernde Bedingungen für die Teilnehmer am Samstag. Entsprechend schweißüberströmt, aber glücklich, liefen sie in das Ziel ein. Denn, so unisono alle Bewertungen: „Der Lauf war gut“.

Das fand auch Patrick Gansser, der mit seinen Helfern aus der örtlichen Feuerwehr die Organisation stemmte. 123 Anmeldungen waren im Vorfeld bei ihm für diese zwar familiäre, aber auch bei guten Läufern beliebte Breitensportveranstaltung eingegangen.

So gab es auch in diesem Jahr ein prominentes, schnelles Starterfeld mit einer ganzen Reihe der Elite-Läufer der Grenzregion. Der gebürtige Singener Jens Ziganke vom SV Reichenau entschied den Lauf für sich. Er hat den Staffelwaldlauf damit zum zweiten Mal gewonnen. Die nächsten Stufen auf dem Siegerpodest nahmen zwei Schweizer Sportler ein: Manuel Stocker und Dario Muffler. Beide laufen für den Leichtathletik Club Schaffhausen.

Stocker war mit den Gegebenheiten recht zufrieden. Nach den vorangegangen Regengüssen hatte er eigentlich befürchtet, dass die sieben Kilometer Natur-und Waldwege aufgeweicht seien: „2013 versank man bis zu den Knien im Schlamm, aber heute waren die Bodenverhältnisse in Ordnung.“ Zufrieden waren auch die Läufer auf der Kurzstrecke. „Ein bisschen mehr Schatten“ hätte sich Eva Rüede vom jungen Lauftreff Riedheim gewünscht. Der 14-jährige Jannick Cangelosi fand den Lauf leichter, als er sich gedacht hatte.

Neben dem sportlichen Gedanken kommt beim Staffelwaldlauf die Geselligkeit nie zu kurz. Nach Bananen und viel Flüssigkeit im Zielbereich setzte man sich dann für eine zünftige Nachfeier zusammen, bei der die Narrenzunft Eichelklauber für Essen sorgte.

