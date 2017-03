Gailingen Renatus Heinz blickt auf sein künstlerisches Leben zurück

Die gerade eröffnete Ausstellung im Gailinger Rathaus ist zugleich ein Blick auf das Lebenswerk von Renatus Heinz. Zu sehen sind auch Werke seines Sohnes Thomas und befreundeter Künstler.

"Für mich ist unsere Grenze nichts Trennendes, sondern wie der Falz eines Buches, der zwei interessante Seiten fest zusammenhält", bemerkte der Gailinger Bürgermeister Heinz Brennenstuhl, als er im Bürgersaal des Rathauses die grenzüberschreitende Kunstausstellung "Unter Freunden" eröffnete. Renatus Heinz aus Bietingen ist der Initiator dieser Ausstellung, bei der auch sein Sohn Thomas aus Köln und die Thaynger Künstlerin Mirjam Rether und ihr Sohn Keanu ausstellen. Die Laudatio hielt der Künstlerkollege Arnold Sigg aus Thayngen.

Renatus Heinz gehört zu den vielseitigsten Künstlern der Region und sein Schaffenskreis erstreckt sich von Zeichnungen und verschiedenen Maltechniken über Collagen und Assemblagen bis hin zu Glasmalereien und Bühnenbildern. "Wenn ihn etwas emotional berührt, reagiert er sich mit dem Zeichenstift ab", bemerkte Arnold Sigg bei seiner Einführung. So war das vermutlich auch bei der Zeichnung "Ein Sterbender im Pflegeheim". Eine Besucherin bemerkte dazu: "Das Bild ist sehr ausdrucksstark und es braucht Mut, dies in dieser Deutlichkeit aufzuzeigen." Renatus Heinz hat aber auch zahlreiche Kulturdenkmäler des Hegaus und Motive aus Gailingen als Vorlage benutzt. Seine Ausstellung soll sein Schwanengesang sein, wie in der Kunstszene das letzte Werk eines Künstlers bezeichnet wird. Deshalb hat er einen Teil seines Lebenswerks ausgestellt, mit Exponaten aus seiner Studienzeit bis hin zu Bildern, die er im letzten Jahr in Italien gemalt hat.

Sein 50- jähriger Sohn Thomas studierte in Canberra Malerei, besuchte die Medien-Kunsthochschule in Köln und machte in Würzburg eine Ausbildung zum Kommunikationsdesigner. Als Selbstständiger arbeitet er mittlerweile auch für das Fernsehen, insbesondere für die "Sendung mit der Maus". In Gailingen hat er 27 seiner auf Kinder ausgerichtete Collagen ausgestellt.

Die Gastausstellerin Mirjam Rether ist eine ausgebildete Pädagogin, die bereits in ihren Jugendjahren die Leidenschaften Basteln und Kunstmalen entdeckte. Mit ihren Expositionen öffnet sie den Betrachtern eine meditative und geheimnisvolle Seelen- und Märchenwelt mit himmlischen Sphären voller Zartheit, Feingefühl, Melancholie und Tiefsinn. Beeindruckend sind auch ihre empfindsamen Drahtplastiken und Tonfiguren.

Ihr Sohn Keanu ist in ihre Fußstapfen getreten und seine Faszination ist das plastische Gestalten, das sich in aus Steinzeug geformten Kopfstudien spiegelt. Renatus Heinz` Sohn Christoph gab der Vernissage am E-Piano mit Musik von Bach den würdigen Rahmen. Zudem spielte Eduard Ludigs Gitarre und sang in hebräischer Sprache jüdische Gesänge.

Die Kunstausstellung mit den über 100 Bildern und Skulpturen ist bis zum 7. April während der Öffnungszeiten im Gailinger Rathaus zu besichtigen. "Für Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind wir sehr offen", bemerkte Bürgermeister Heinz Brennenstuhl.