Singen Malen gegen die Traumata

Flüchtlingskinder dürfen in Gailingen mit Pinsel und Stiften ihre Erfahrungen von Krieg und Flucht verarbeiten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach einem Jahr Malkurs für Kinder aus Flüchtlingsfamilien ist zwischen Anette Boehnke und den Teilnehmern an ihrer Malgruppe ein herzliches Verhältnis entstanden. Auch, als sie inmitten der interessierten Erwachsenen steht, kommen immer wieder Kinder zu ihr gerannt, fragen, zeigen oder wollen sie nur begrüßen. Die entstandenen Bilder sind seit Sonntag in der evangelischen Friedenskirche in Gailingen zu sehen.

Im Anschluss an den Kirchenkaffee, der jeden ersten Sonntag im Monat dort aufgetischt wird, stand das Projekt im Mittelpunkt. Es kamen viele Interessierte. Dies nahm der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Michael Psczolla zum Anlass, sich bei Boehnke zu bedanken: "Sie hat alles initiiert und dann auch durchgeführt. Das war eine große Masse an Arbeit." Maribel Höll vom Helferkreis Gailingen lobte: "Es geht nicht nur um das Malen, auch Sprache und ein ganzes Programm darum herum hat stattgefunden."

Ermöglicht wird das Projekt durch ehrenamtliche Arbeit und Spenden. Einmal wöchentlich kam die Gruppe zusammen. Dann bekamen bis zu 25 Kinder zwischen vier und 14 Jahren die Möglichkeit, vollkommen ohne Zwänge zu malen. "Es geht nicht um eine besondere Technik, sondern um das Bereitstellen der Möglichkeiten", betonte die Kursleiterin. Dabei seien natürlich auch die traumatischen Erfahrungen von Krieg und Flucht aufgekommen. Nach und nach trauten sich die Kinder mehr von ihren Eindrücken auf dem Papier zu verarbeiten. "Nach einer Weile kamen die ersten derartigen Bilder. Als sie gesehen haben, dass das in Ordnung ist, haben sich die Kinder öfters getraut", erzählt Boehnke.

Auf Drängen oder Nachfragen habe man bewusst verzichtet: "Das macht man nicht in der Traumabegleitung", betont sie. Manche der Bilder haben sie sehr bewegt. Panzer und im Wasser treibende Menschen sind auf einzelnen Bildern zu sehen. "Ich habe viele Häuser brennen sehen", berichtet sie. Andererseits habe sie durch die Bilder auch viel Positives erfahren. "Da war viel Dankbarkeit und Freude, hier sein zu dürfen."

ist bis 5. März sonntags nach dem Gottesdienst geöffnet, sowie mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr