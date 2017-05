Gailingen Konzepte für Mobilität und Verkehr

Die Auswertung der Bürgerbeteiligung in Gailingen hat jetzt stattgefunden. Die Ergebnisse und Bewertungen sind online einsehbar.

Gailingen – Wenn es um wichtige Themen geht, werden in Gailingen die Bürger beteiligt. Ende 2016 trafen sich 130 Einwohner der Hochrheingemeinde zu einem so genannten Bürgercafé, um sich mit allen Fragen und Problemen rund um die Mobilität in Gailingen zu beschäftigen. Ihre kritischen aber auch positiven Anregungen, ihre Vorschläge und Lösungsversuche bilden die Grundlage für die Entwicklung eines Mobilitätskonzepts. Mit welcher Priorisierung die verschiedenen Themenfelder angegangen werden sollten, hat nun der Verkehrsplaner Wolfgang Wahl von der Rapp Trans AG Freiburg dem Gemeinderat erläutert.

Gailingen habe unbestritten Verkehrsprobleme, so Wahl – allerdings nach der fachlichen Wertung nicht so große, wie sie von den Betroffenen empfunden würden. Als vordringlich betrachtete er Konzeptionen für ein Parkraumkonzept im Ortskern, für die Umgestaltung der westlichen Hauptstraße, für ein kommunales Radwegenetz mit innerörtlicher Führung unter besonderen Berücksichtigung der Schaffung eines Radweges nach Ramsen. Man solle ein Bürgerbuskonzept angehen, und auf der Grundlage der Daten, die das Geschwindigkeitsmess-System liefere, auch eine Konzeption für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen: "Insbesondere an den Ortseingängen wird zu schnell gefahren." Dass man für Gailingen Tempo 30 in der Nacht erreichen könnte, wie es der CDU-Fraktion im Gemeinderat am Herzen liegt, hielt er für wenig wahrscheinlich: "Dafür ist es nach den Werten des Lärmaktionsplans nicht laut genug."

Was den gewünschten Radweg nach Ramsen angeht: Hier zeigte sich Bürgermeister Heinz Brennenstuhl ganz optimistisch. Zwischenzeitlich sei der Weg in den Radwegeplan des Kreises aufgenommen. "Was da drin ist, wird irgendwann auch einmal verwirklicht." Zudem sei man in den Gesprächen mit den Verantwortlichen in Ramsen auch vorangekommen. Recht zügig sollte man nach Meinung des Gemeindeoberhaupts die Maßnahmen umsetzen, die in das definierte Sanierungs-Areal Ortsmitte fallen. Die Förderung im Rahmen des Landessanierungsprogramms laufe 2018 aus. Der Bürgermeister: "Hier haben wir Druck."

Hanna Kasper vom auf die Begleitung von Bürgerbeteiligungsprozessen spezialisierten Beratungsbüro Translake in Konstanz war beim Bürgercafé dabei und bereitet die Ergebnisse nun auch – bewertet nach ihrer Umsetzbarkeit im Rahmen der rechtlichen Vorgaben – transparent und jederzeit online einsehbar auf. Die Bürger wollten schließlich wissen, was aus ihren Vorschlägen geworden ist, so Brennenstuhl.

InfoKasten : Hier sieht der Bürger Probleme:// Ruhender Verkehr: Kritisiert wird die Auslastung des Parkdecks durch Dauerparker, generell fehlerhaftes Parken und die Parksituation am Rheinuferpark. // Fließender Verkehr: Hier werden insbesondere hohe Geschwindigkeiten und auf verschiedenen Strecken eine hohe Verkehrbelastung bemängelt.// Als Gefahrenstellen im Radverkehr werden die Ramsener Straße, die Büsinger Straße bis zum Zoll, Teile der Rheinhaldenstraße und die Rheinbrücke genannt.