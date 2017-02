Gailingen Kleiner Junge sorgt für Großbrand in Gailinger Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass der Sechsjährige gezündelt hat. Verletzt wurde niemand, die Polizei geht jedoch von einem Schaden von mindestens 600.000 Euro aus.

Als die um 13.52 Uhr alarmierte Gailinger Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung im ersten Obergeschoss, in welcher der sechsjähriger Bub mutmaßlich gezündelt hatte, schon in Vollbrand. Auch der Dachstuhl wurde erfasst. Die Brandbekämpfung gestaltete sich laut Gailingens Feuerwehrkommandant Jürgen Ruh sehr schwierig. "Das Feuer ist durch den alten, verschachtelten Dachstuhl immer wieder durchgezogen und konnte sich permanent aufs Neue ausbreiten", so Ruh. "Durch die Dämmung war es schwierig, den Brand von Innen zu bekämpfen", erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Egger.





Ein Brand in einem solchen Ausmaß komme in der Region relativ selten vor, sagte er. Aufgrund der schwierigen Brandbekämpfung rückte auch die Feuerwehr Gottmadingen und die Kollegen aus dem schweizerischen Diessenhofen an, um mit acht Einsatzkräften die Atemschutzträger zu verstärken. Die Personen, die sich im Gebäude bei Ausbruch des Brandes befanden, konnten alle rechtzeitig das Mehrfamiliengebäude verlassen. Das Haus ist allerdings derzeit unbewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 600.000 Euro. Die zwölf Bewohner des Hauses, das der Gemeinde Gailingen und den Schmieder-Kliniken gehört, können vorübergehend in Ferienwohnungen unterkommen.



Die Gailinger und Diessenhofer Feuerwehren unterstützen sich grenzüberschreitend bei Bränden und proben das auch immer wieder.