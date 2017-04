Gailingen Hegau-Jugendwerk feiert den neuen Platz der Begegnungen

Neben der Krankenhausschule hat das Hegau-Jugendwerk mit Hilfe des Fördervereins ein kleines Idyll im Grünen geschaffen. Dabei war der Platz zuvor eine zugewicherte und kaum zugängliche Ecke.

Neue Tische und Stühle stehen auf dem offenen Platz neben der Krankenhausschule des Hegau-Jugendwerks. Große Schiff-förmige Holzbänke bieten Sitzgelegenheiten und zwischen den einzelnen, frisch gepflanzten Bäumen bietet sich eine sagenhafte Sicht über die ringsum grüne Landschaft. Es ist der perfekte Ort zum Verweilen und Entspannen. Doch das war längst nicht immer so. „Noch vor einem halben Jahr war dieser Ort hier wenig attraktiv und auch kaum zugänglich“, erinnert sich Klaus Scheidtmann, ärztlicher Leiter des Hegau-Jugendwerks, während er die alten Fotos betrachtet. Wucherndes Gestrüpp ist darauf zu erkennen, dazu rostende Metallgeländer und alte Betontische. Der Ort erinnerte ein wenig an einen verwunschenen Märchengarten, kaum vorstellbar bei seiner jetzigen Erscheinung. "Platz der Begegnungen" heißt das Areal nun. Nun nahm ihn das Hegau-Jugendwerk in Betrieb.

„Für uns war klar, hier muss etwas verändert werden. Im Oktober vergangenen Jahres hat uns Landschaftsarchitektin Birgit Gnädinger die Gestaltungs-Planung für diesen Platz gespendet und dann wurde mit der Arbeit begonnen. Nun haben wir binnen kürzester Zeit einen so schönen Platz für die Patienten geschaffen, jetzt wollen wir den auch feiern.“ Patienten und Besucher stießen mit Sekt an und probierten die neuen Sitzgelegenheiten gleich einmal aus. Das Projekt wurde durch Spenden finanziert. Vor etwa einem Jahr begann man laut Fundraiserin Barbara Burchardt mit den ersten Spendengesprächen. So wurden unter anderem die Tische und Stühle von einem Möbelunternehmen gespendet, die Birken von einer Baumschule. Nun sollen alle, die dieses Projekt ermöglicht haben, nicht vergessen werden, eines der Sitzschiffe wird deshalb zur Sponsorengondel, auf der Förderer und Sponsoren verewigt werden sollen. „Das Hegau-Jugendwerk ist ein Ort der ständigen Veränderung“, erklärt Bürgermeister Heinz Brennenstuhl, Vorsitzender des Fördervereins. „Es gibt immer Ideen für Projekte und die Aufgabe des Fördervereins ist es, diese zu realisieren. Wenn das Ergebnis schließlich eingeweiht wird, merken wir immer wieder, dass wir etwas Wichtiges und Sinnvolles tun.“