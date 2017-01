Gailingen Haushalt 2017: Sonnige Aussichten für Gailingen

Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt und investiert in die Sanierung der Hochrheinhalle. Trotz guter Konjunktur bleibt der Griff in die Rücklagen nicht aus.

Das Zahlenwerk zur Haushaltsplanung lässt Günter Manogg frohlocken. Er sitzt seit 32 Jahren für die Freien Wähler im Gemeinderat: "Noch nie ist es uns so gut gegangen wie heute. Es ist toll, was wir alles machen können", lautete während der Haushaltsverabschiedung seine Bilanz. Aber auch Gailingens Bürgermeister Heinz Brennenstuhl zeigte sich mit der finanziellen Lage der Hochrheingemeinde überaus zufrieden.

Die allgemein gute konjunkturelle Situation schlage sich in den Zuweisungen nieder, erläuterte das Gemeindeoberhaupt zu den Haushaltsplanberatungen. Was ihn besonders auch im Hinblick auf mehr Einnahmen bei den Pro-Kopf-Beträgen freute: Gailingen hat hohe Einwohnerzuwachsraten. Allein von 2015 bis 2016 hat sich die Einwohnerzahl um rund 100 erhöht. Insgesamt kann die Hochrheingemeinde durch Mehreinnahmen und Minderausgaben über 211 000 Euro mehr als 2016 verfügen. Eine Steuererhöhung wird es auch 2017 nicht geben. Eine kleine Kreditaufnahme von 36 000 Euro erfolgt für eine Fotovoltaik-Anlage an der Hochrheinhalle: "Das sind rentierliche Schulden", so Brennenstuhl. Kämmerer Dieter Rihm ging auf die Haushaltseckdaten ein. Das Volumen liegt bei knapp unter zehn Millionen Euro. Drei Millionen davon betreffen den Vermögenshaushalt.

Die wichtigsten Investitionen sind die seit Jahren heißerwartete Sanierung der Hochrheinhalle, deren Kosten 3,3 Millionen Euro betragen. Weil das Vorhaben hoch gefördert wird, muss die Gemeinde davon nur gut die Hälfte selbst finanzieren. Im vergangenen Jahr wurde dafür ein Darlehen in Höhe von 450 000 Euro aufgenommen, jetzt ist deswegen ein Griff in die Rücklagen in Höhe von gut 600 000 Euro dafür fällig.

Zudem sollen die Gebäude des im vergangenen Jahr geschlossenen Seniorenheims Friedrichsheim von der Gemeinde gekauft werden. Auch die aus dem Landessanierungsprogramm geförderte Innerortssanierung wird weitergeführt, beschlossen die Ratsmitglieder im Zuge der Haushaltsberatungen.

Nicht hundertprozentig glücklich zeigte sich Ratsherr Thomas Auer (FW). Ihm bereitete die Prioritätenliste für die geplanten Maßnahmen vor dem Hintergrund einer eventuellen Verteuerung der Sanierung der Hochrheinhalle Unbehagen. Man müsse äußerst sparsam mit den Mitteln umgehen, warnte er: "Sonst kann die Deckungsreserve von 120 000 Euro sehr schnell abgebaut sein." Auch die Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 449 Euro beziehungsweise 1100 Euro inklusive der Schulden der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasser bewertete er als riskant.

Die Schulden bei den Werken seien über die Gebühren finanziert, so der Gemeindechef: "Das sehen wir relativ entspannt".