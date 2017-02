Gailingen Große Hilfsbereitschaft nach Gailinger Brand

Bevölkerung und Gemeinde leisten breite Unterstützung

Nach dem Großbrand eines Mehrfamilienhauses in Gailingen am vergangenen Freitag bleibt das Gebäude laut Polizei bis auf Weiteres unbewohnbar. Das betreffe alle acht Wohnungen. Zwölf durch den Brand obdachlos gewordene Personen finden derzeit in Ferienwohnungen eine Bleibe. Hierbei haben die Schmieder-Kliniken als Eigentümer des Gebäudes und die Gemeinde Gailingen schnelle und unbürokratische Hilfe geleistet. Es gibt nun eine große Welle der Hilfsbereitschaft.



Schon während des Brandes ging die Polizei laut Zeugenaussagen davon aus, dass ein zündelndes Kind in kurzzeitiger Abwesenheit seiner Mutter das Feuer verursacht hat. Bewohner konnten sich auch dank aufmerksamer Bewohner von Nachbarhäusern ins Freie retten. Die Polizei korrigiert den Gesamtschaden, den das Feuer angerichtet hat, von ursprünglich 600 000 auf bis zu einer Million Euro nach oben. „Die genaue Höhe hängt davon ab, wie umfangreich das Gebäude saniert werden muss oder ob ein Abriss droht“, berichtet Polizeisprecher Fritz Bezikofer. „Am Dienstag wird das Dach provisorisch gesichert. Ein Gutachter soll abschätzen, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, das Haus wieder instandzusetzen oder abzureißen“, so Bezikofer. Das Gebäude sei versichert.

„Wir sind alle froh, dass keine Personenschäden zu beklagen sind. Alles andere lässt sich regeln. Es ist schön, zu erfahren, wie groß die Hilfsbereitschaft unter der Bevölkerung ist. Dies stärkt auch den Betroffenen den Rücken. Wir werden ihnen beistehen, wo es erforderlich ist“, betont der Gailinger Bürgermeister Heinz Brennenstuhl. „Bei der Gemeinde haben schon etliche Menschen angerufen, um den obdachlos gewordenen Familien Hilfe anzubieten. Deshalb entschlossen wir uns, ein zentrales Sammelkonto einzurichten. Im Moment sind Geldspenden für den Existenz-Aufbau am wichtigsten“, so Brennenstuhl.



„Einige Familien, wie die Mutter mit ihrem Kind in der Brandwohnung, verloren fast das gesamte Hab und Gut“, so Brennenstuhl. „Die Frau macht aber einen gefassten Eindruck“, betont der Bürgermeister, der sich persönlich um sie gekümmert hat. „Es ist für sie wohltuend, dass es so eine große Hilfsbereitschaft gibt“, sagt er. Die Gemeinde Gailingen will mit Unterstützung der Spender Soforthilfe leisten. Auch bei der Suche nach Mietwohnungen, wohin die Obdachlosen nun ziehen sollen, gebe es eine große Bereitschaft von Vermietern, sogar im benachbarten Gottmadingen.



Die katholische Pfarrgemeinde St. Dionysius, die zur Seelsorgeeinheit Gottmadingen gehört, stellt eine überwältigende Hilfsbereitschaft fest und hat ebenfalls ein Spendenkonto eingerichtet. Bei einem Gottesdienst am Samstag, 11. Februar, um 18.30 Uhr in der Gailinger Kirche soll eine Kollekte zugunsten der Menschen abgehalten werden, die unter den Folgen der Brandkatastrophe leiden.

Ob die Mutter des Kindes eine Privathaftpflicht hat, war nicht in Erfahrung zu bringen. „Eine Gebäudeversicherung kann von Personen oder von einer Haftpflichtversicherung Ersatzzahlungen verlangen, wenn Absicht oder eine grobe Fahrlässigkeit einen Schaden verursacht hat. Das kann im Extremfall bis an das gesamte Vermögen und künftige Einkommen gehen. In Familienversicherungen sind alle Personen des Familien-Haushaltes eingebunden", schildert Helmut Rienäcker, der in Rielasingen-Worblingen eine Versicherungsagentur betreibt. „Es gilt immer die Einzelfall-Prüfung. Da ist beispielsweise zu klären, wie leicht ein Kind an ein Feuerzeug oder Streichholz herankommen kann oder ob es solche Zündelversuche schon öfters gab. Diese Ermittlungen, wie bei der Einhaltung der Aufsichtspflicht, sind oft sehr schwierig“, erklärt Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz.

Der am Freitag verhinderte Bürgermeister Brennenstuhl lobt den großen Einsatz der Feuerwehren Gailingen, Diessenhofen und Gottmadingen, der anderen Rettungsdienste und der Polizei. Er bezieht seine Stellvertreter Ingbert Sienel und Hauptamtsleiter Steffen van Wambecke sowie Jörg Krumm von den Schmieder-Kliniken für die schnelle Unterbringung der Brandopfer mit ein.

Die Spenden:

Das Spendenkonto der Gemeinde Gailingen: IBAN: DE16 69251445 1005905326; BIC: SOLADES1ENG, Stichwort: Brandhilfe. Ansprechpartner: Steffen van Wambeke, (0 77 34) 93 03 13, steffen.vanwambeke@gailingen.de oder Kerstin Schawalder, (0 77 34) 93 03 20, kerstin.schawalder@gailingen.de. Spendenkonto Pfarrgemeinde: IBAN DE92 6925 1445 0008 0142 27, "Brandkatastrophe".