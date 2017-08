Gailingen Große Feier für Heinz Brennenstuhl

Bürgermeister Heinz Brennenstuhl wurde für 40 Jahre im öffentlichen Dienst ausgezeichnet. Er erhielt eine Dankesurkunde von der Landesregierung.

Über mangelnde Wertschätzung kann sich Gailingens Bürgermeister Heinz Brennenstuhl derzeit nicht beklagen. Vor fast genau einem Jahr zeichnete ihn das Land Baden-Württemberg für sein großes Engagement im Ehrenamt mit der Ehrennadel aus. Im Sommer feierte er 30 Jahre im Amt als Bürgermeister der Hochrhein-Gemeinde. Die Gemeinde Gailingen würdigte seine Verdienste mit einer Ehrenurkunde und einem Eintrag in das Goldene Buch. Vom Gemeindetag Baden-Württemberg kam ebenfalls eine Ehren-Urkunde.

Nun beging Brennenstuhl nun mit seiner Familie, dem Gemeinderat, dem Mitarbeiter-Team und den Vertretern der örtlichen Institutionen und vielen Wegbegleitern insbesondere aus dem Bereich seiner kommunalpolitischen Tätigkeiten 40 Jahre im öffentlichen Dienst. Im Namen der Landesregierung dankte ihm für diese vielen Jahre treuen Dienstes der erste Landesbeamte Phillip Gärtner. Eine Dankesurkunde gab es auch von der Gemeinde Gailingen – dem ihm ans Herz gewachsenen Ort, in dem zu leben und arbeiten ein Traum sei, wie Brennenstuhl in seinen Dankesworten anmerkte.

Er habe schon früh, gewusst dass er in den kommunalen Bereich des öffentlichen Diensts wolle, erzählte er: „Man ist nirgendwo sonst so nah am Bürger, kann so unmittelbar erhalten und gestalten.“ Seine berufliche Vita begann nach dem Abitur mit einer Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst und einem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Stuttgart, das er als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Er war erst Gemeinde-Inspektor und -Oberinspektor, dann Amtmann in Sauldorf und zuständig für Haupt-, Standes-, und Grundbuchamt und die Jahresrechnungen.

Seit 1986 ist er Bürgermeister in Gailingen – mittlerweile in seiner vierten Amtsperiode. „Alle Achtung“, so das Fazit von Gärtner. Er betonte in seiner kleinen Laudatio insbesondere die gemeinsame Arbeit rund um grenzüberschreitende Themen. Ingbert Sienel, langjähriger stellvertretender Bürgermeister, bestätigte Brennenstuhl: „Es macht Spaß mit Dir zu arbeiten.“ Der Bürgermeister bewege vieles, schaue immer vorwärts.

Ja, er habe immer versucht, die Gemeinde weiterzubringen“, dachte Brennenstuhl zurück. Teamorientierung, Aufrichtigkeit und Berechenbarkeit seien ihm sehr wichtig gewesen: „Glaubwürdig und verlässlich – wenn ich diesem Anspruch gerecht werden konnte, dann danke ich meinem Schöpfer.“ Die Zusammenarbeit mit den Gemeindemitarbeitern und den Gemeinderäten sei stets von einem guten Verhältnis und einem guten Umgang miteinander geprägt gewesen. Möglich sei ihm sein Einsatz im Beruf nur gewesen, weil ihn seine Familie stets den nötigen Freiraum gegeben habe. Und er sei sehr froh, Mentoren, Weg-Weiser wie den Sauldorfer und Hilzinger Bürgermeister Johann Schäfer und Franz Moser gehabt zu haben: „Ich bin Euch allen unheimlich dankbar!“

Zur Person

Heinz Brennenstuhl wurde im Jahr 1956 in Meßkirch geboren. Mit seiner Frau Antonie Brennenstuhl ist er seit 1984 verheiratet. Das Ehepaar hat drei Kinder. Die Hobbies Brennenstuhls sind Musik, Wandern, Skilanglauf und ein Weidling auf dem Rhein. Heinz Brennenstuhl liest gerne Geschichtliches und liebt Geselligkeit mit Freunden. (drm)