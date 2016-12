Gailingen Gailinger packen bei Großprojekten selbst mit an

Jahresrückblick: In Gailingen standen 2016 zwei Großprojekte im Fokus – die Sanierung der Hochrheinhalle und ein neues Baugebiet.

Zwei Großprojekte bestimmten 2016 die Kommunalpolitik in Gailingen: Mit viel ehrenamtlichem Engagement startete die lang gewünschte Sanierung der Hochrheinhalle. Vereine und Bürger entkernten das Gebäude. Die eigentliche

Arbeitsvergabe für mehr als die Hälfte der Gewerke ist noch kurz vor Weihnachten erfolgt. Bereits im Januar gehen dann die Baufirmen an die Arbeit. Die Kosten der Maßnahme liegen bei gut 3,3 Millionen Euro. In seiner nächsten Sitzung will der Gemeinderat die Gewerke vergeben. Das zweite Großprojekt: Zur Jahresmitte ist der Spatenstich für das Baugebiet „Hinter der Hofwies II“ erfolgt. Damit stehen in Kürze 18 neue Bauplätze zur Verfügung. Die Erschließung hat 900 000 Euro gekostet.

Konsequent schreitet die Gemeinde auf ihrem konzeptionellen Weg in Richtung etabliertes Gesundheitsdorf weiter voran. Zum zweiten Mal wurde ein Gesundheitstag ausgerichtet, bei dem sich die lokale Gesundheitsbranche präsentierte. Im Bereich der Kinderbetreuung gibt es seit dem Herbst ein neues Angebot: Einen Waldkindergarten in Vereinsträgerschaft. Das ganz andersartige pädagogische Konzept findet Anklang, auch bei den Eltern in der eidgenössischen Nachbarschaft. Als Super-Ergebnis wertete Bürgermeister Heinz Brennenstuhl die Rezertifizierung für den European Energy Award. Gailingen ist neben den großen Städten die einzige kleine Kreisgemeinde, die sich im Bereich Nachhaltigkeit und Energie auf diese Art und Weise einbringt.

Im Gemeinderat wurde eine Schul-Erweiterung andiskutiert. Als letzte noch bestehende Werkrealschule im Hegau erfreut sich die Hochrheinschule gestiegener Akzeptanz – es wird eng, wie Schulleiter Jochen Freiberg mitteilte. Kurz vor Jahresende zeichnete sich auch eine Zwischenlösung für den Zugang des Hegau-Jugendwerkes zum schnellen Internet ab: Die Gemeinde verhandelte diesbezüglich mit der Schweiz über eine Funk-Versorgung.

Und dann gab es 2016 mehrere hochrangige Ehrungen. Heinz Brennenstuhl, der in diesem Jahr auch sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Bürgermeister der Hochrheingemeinde feiern konnte, bekam zum Jahresschluss auch noch Besuch vom ersten Landesbeamten des Kreises, Philipp Gärtner, der ihn für 40-jähriges Wirken im öffentlichen Dienst auszeichnete. Die Ehrennadel des Landes erhielt der Chef des Turnvereins, Manfred Werner. Herbert Kästle, der sich vielfältig um Gailingen verdient gemacht hat, konnte die Ehrennadel der Gemeinde Gailingen entgegennehmen. Patrick Gansser, vielfach engagiert in der Gailinger und auch in der Kreisfeuerwehr und Organisator des Staffelwaldlaufes, wurde mit dem Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbands ausgezeichnet.

Einen Wechsel gab es in der Gemeindeverwaltung. Susanne Loris, fast zwei Jahrzehnte lang als Bürgermeister-Sekretärin die geschätzte Ansprechpartnerin der Bürger, ging in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Katharina Zehner. Einen Abschied gab es auch für die evangelische Gemeinde: Pfarrer Ulrich Henke ging ebenfalls in den Ruhestand.

Was die Gemeinde für 2017 plant