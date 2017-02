Gailingen Gailinger Zeltfasnet im Mega-Premium-Zelt

Weil die Gailinger Narrenzunft Eichelklauber wegen der Sanierung der Hochrheinhalle derzeit keine Halle haben, bauen sie für ihre Fasnet halt selbst ein Zelt auf. Am Ende feiert man ausgelassen im Mega-Premium-Festzelt. Die Narren nehmen die schleppende Sanierung der Heinhalle aufs Korn.

Patrick Gansser, der Zunftmeister der Eichelklauber, bedankte sich zu Beginn der Gailinger Zeltfasnet erst einmal bei allen Helfern herzlich, ohne die es die diesjährige Fasnacht in Gailingen nicht gegeben hätte. Denn die närrischen Feiern fanden nicht, wie anderswo, in einer Halle statt, sondern die Gailinger Vereine, allen voran die Narrenzunft, mussten erst einmal ein riesiges Festzelt mit Bühne, Heizung und Toilettenanlagen aufbauen. "Wenn ich mir die Fortschritte bei der Hallensanierung anschaue, habe ich den Eindruck, dass es in diesem Jahr wohl nicht die letzte Zeltfasnet war", wie Gansser die Misere um die Hochrheinhalle kommentierte.

Beim "Eichelkauber Gelächter", wie das Motto lautete, kreisten beinah alle Sketche um lokale Themen, wie etwa um die derzeit angesagte Bürgerbeteiligung: Früher sei man einfach zum Frühschoppen gegangen und heute begebe man sich ins mobile Bürger-Café, um mit anderen konstruktiv darüber zu debattieren, wie man Gailingen voranbringen könne. Zu den anderen Themen, die aufs Korn genommen wurden, gehörten der Streuobstlehrpfad, der Waldkindergarten, der tägliche innerörtliche Feierabendstau und natürlich die Schweizer Nachbarn. Die Narren lachten auch herzlich über Timo Weber, der als Helene-Fischer-Double mit Inbrunst die Gesten der Schlagerkönigin persiflierte.

Auch die vier Tussis, gespielt von Iris Sienel, Claudia Stockburger, Christina Schawalder und Ines Popp, kamen gut an, die im Mega-Premium-Zelt, wie sie es nannten, einfach mal Campingurlaub machen wollten. Für Musik sorgte der Musikverein Gailingen unter der Leitung von Daniel Wanner. Mit gelungenen Tanzeinlagen glänzten die Garde und die Eichelklauber selbst. Narrenpräsident Mark Eferl, der auch moderierte, dankte zum Schluss seinem Zunftmeister Patrick Gansser, der auch die Gesamtregie beim "Eichelkauber Gelächter" führte. Alle Beteiligten wurden mit "Narri Narro" und langanhaltendem Applaus verabschiedet.