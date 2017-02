Gailingen Gailinger Brandopfern bietet sich trauriges Bild

Nach dem Brand in einem Gailinger Mehrfamilienhaus sind die Bewohner kurzzeitig in das Gebäude zurückgekehrt. Wir haben sie bei der Suche nach dem, was ihnen blieb, begleitet.

Der versengte Teddy-Bär auf dem Kinderbett scheint traurig auf seine Umgebung zu blicken. Denn da gibt es viel Ruß und Verkohltes. Der Brand eines Gailinger Mehrfamilienhauses am vergangenen Freitag wirkt in diesem Kinderzimmer besonders dramatisch. Es gehört zu der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist. Ein sechsjähriger Bub hat laut Polizei in kurzzeitiger Abwesenheit seiner Mutter gezündelt und den Brand entfacht. Zurück bleiben der Teddybär und andere Spielsachen, wie ein halb verschmortes Feuerwehrauto oder eine Plastikgitarre. Das ganze Ausmaß des Brandes und der Löscharbeiten ist erst einige Tage später zu erkennen.

Weitere Informationen Bilder zeigen Spuren der Zerstörung nach Gailinger Großbrand

In Schutt und Asche kramen Johanna Müller und ihr Bruder Florian, der für Aufräumarbeiten aus Berchtesgaden angereist ist. Sie versuchen, noch kleinere Gegenstände zu finden. „Wir hatten auch Schmuckstücke in der Wohnung, welche unser Opa der Oma geschenkt hat. Einiges konnten wir retten. Der Schmuck hat vor allem für meine Mutter einen hohen ideellen Wert“, so Johanna Müller. Sie hatte Pech, ihre Dachwohnung wurde genauso wie die Nachbar-Einheit durch den Brand völlig zerstört. Johanna Müller erfuhr während ihrer Tätigkeit in den Schmieder-Kliniken, dass das Gebäude, in dem sie wohnt, in Brand geraten ist. „Ich bin sofort nach Hause gefahren, habe aber schnell gesehen, dass ich vorläufig nicht in meine Wohnung gehen kann“, schildert Johanna Müller. „Selbst besaß ich nicht viele persönliche Wertsachen. Und die Wohnung war durch den Vermieter möbliert. Ich habe keine Hausratversicherung. Als Kunsttherapeutin und freie Schriftstellerin lagen aber viele für mich persönlich wichtige Dokumente und Aufzeichnungen in der Wohnung.

Diese konnte die Hauseigentümerin, Frau Schmieder-Wasmuth, retten. Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, schildert Johanna Müller. „Die Schmieder-Kliniken und die Gemeinde leisteten große Hilfe. Auch bei der Suche nach Übergangsquartieren. „Da ich bald ohnehin umziehen wollte, finde ich schon in meiner künftigen Mietwohnung Platz“, verrät sie.

Gabi Streubels Wohnung im Erdgeschoss bleibt fast unversehrt. Dennoch muss sie ihre Siebensachen inmitten schon gestapelter Kartons packen, um in eine vorläufig neue Bleibe bei Bekannten umzuziehen. "Während meiner Arbeit bei den Schmieder-Kliniken hat mir ein Kollege berichtet, dass unser Nachbarhaus brennt", schildert Gabi Streubel. Sie sei zwar etwas erschrocken, habe sich aber noch keine schlimmeren Gedanken gemacht. "Das änderte sich schnell. Ein Bekannter rief mich an, weil er sah, dass das Gebäude brennt, in dem ich wohne", berichtet Gabi Streubel. Der Schreck sei ihr mächtig in die Glieder gefahren. "Ich bin dann zum Haus geeilt, um wenigstens meinen gepackten Koffer zu holen, da ich bald in den Urlaub fliege", verrät Gabi Streubel. "Die Feuerwehrleute gaben mir zu verstehen, dass ich vorerst nicht ins Haus hineingehen kann", erklärt sie. "Ich habe dann leicht zitternd weitergearbeitet. Im Vergleich zu Nachbarn, deren Wohnungen teils völlig zerstört wurden, hatte ich mächtig Glück", so Gabi Streubel. Sie könne zunächst bei Bekannten wohnen.

"Ich bin überrascht, wie gefasst die Bewohner sind", sagt der Gailinger Hauptamtsleiter Steffen van Wambecke. "Das Telefon steht derzeit nicht still. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist riesig. Unser Spendenkonto beläuft sich bereits auf einen sechsstelligen Betrag. Viele wollen auch Sachen, wie Kleidung und Möbel, spenden. Das müssen wir alles koordinieren", so van Wambecke. "Diese unglaublich intensive Zusatz-Arbeit ist für uns neu, da es einen vergleichbaren Fall in Gailingen noch nicht gab", betont er. Ein Großteil der obdachlos gewordenen Menschen können von zunächst belegten Ferienwohnungen in Mietwohnungen einziehen", so van Wambecke. "Wir wollen helfen, wo es geht. Manche Bewohner haben fast ihre Existenz verloren", berichtet Schmieder-Klinik-Manager Jörg Krumm.

Bei Fragen zu Spenden für die Brandopfer stehen im Gailinger Rathaus folgende Personen Rede und Antwort: Steffen van Wambecke unter (0 77 34) 93 03-13, steffen.vanwambeke@gailingen.de oder Kerstin Schawalder, (0 77 34) 93 03-20, kerstin.schawalder@gailingen.de. Kontonummer: IBAN: DE16 69251445 1005905326; BIC: SOLADES1ENG, Stichwort: Brandhilfe.