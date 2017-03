Gailingen/Singen Friedrichsheim in Gailingen wird zur Schule

Die Schlossschule Bohlingen zieht in das ehemalige Pflegeheim um. Schulbetrieb soll im September aufgenommen werden.

Für die ehemalige Pflegeeinrichtung Friedrichsheim in Gailingen gibt es seit Anfang des Monats einen neuen Mieter. Es handelt sich um die bisher im Schloss Bohlingen untergebrachte Schule, die bis Anfang September das Gebäude renovieren und den neuen Erfordernissen anpassen möchte. Zum neuen Schuljahr soll der Betrieb dann aufgenommen werden.

Gailingens Bürgermeister Heinz Brennenstuhl zeigte sich gestern gegenüber Medienvertretern höchst zufrieden mit der Neunutzung des im Herbst vergangenen Jahres vom Gesundheitsverband des Landkreises Konstanz übernommenen Gebäudes. Dieser hatte sich aus dem Pflegegeschäft zurückgezogen und der Gemeinde die Immobilie zu einem vergleichsweise günstigen Preis überlassen. Für Heinz Brennenstuhl stand dabei von vornherein fest, dass die Kommune weder als Bauträger noch als Betreiber einer eigenen Pflegeeinrichtung in Frage kommt.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Gailinger Bürgermeister allerdings auch schon in Kontakt mit Karen Nestor vom Trägerverein der Schlossschule Bohlingen. Die Vereinsvorsitzende suchte wegen der Verkaufsabsichten des Eigentümers der Einrichtung im Singener Stadtteil bereits seit einiger Zeit nach einer Alternative und im Friedrichsheim erkannte sie Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Schule. So kann die Zahl der Schüler von 27 auf 32 erhöht werden, außerdem ist an das Angebot ambulanter Betreuungen zum Beispiel in Form von Nachmittagsfreizeiten gedacht.

Bis es soweit ist, gibt es jedoch noch einiges zu tun. Der Trägerverein wird nach Angaben von Karen Nestor seine gesamten im Laufe seines 20jährigen Bestehens gebildeten Rücklagen in Höhe von einer halben Million Euro in die Renovierung des Gebäudes investieren. Das langfristig angelegte Konzept der Schule wiederum ist für die Gemeinde der Grund für die lange Vertragszeit – wie Heinz Brennenstuhl sagte beträgt sie 20 Jahre.

Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die Schule bestens in seinen Ort passt. "Gailingen steht für die Arbeit mit und an Kindern und Jugendlichen, es bietet mit dem Hegau-Jugendwerk, der Wilhelm-Bläsig-Schule, der Hochrheinschule, den Kliniken Schmieder sowie den Vereinen zahlreiche Kooperationspartner." Für bedeutsam bei der Schulansiedlung stuft Heinz Brennenstuhl auch die allgemeine Infrastruktur der Gemeinde wie etwa die Halbstunden-Takt-Verbindung nach Singen ein.

Belebung des gesamten Areals

Für den Gailinger Bürgermeister ist die Schule allerdings nur ein Baustein für die Belebung des gesamten Areals mit einer Fläche von rund 15 500 Quadratmetern. Heinz Brennenstuhl befindet sich in Verhandlungen mit einem Investor für den Neubau eines 2000 bis 3000 Quadratmeter großen Pflegeheims in unmittelbarer Nachbarschaft zum Friedrichsheim. Unterhalb des Parks sollen ferner vier Bauplätze ausgewiesen werden.

Frühzeitige Hilfe verhindert Schlimmeres