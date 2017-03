Festkonzert mit dem Geiger Igor Malinovsky

1992 konnte der junge Geiger Igor Malinovsky auch dank des Gailinger Stipendiums in Wien studieren. Jetzt ist er Professor in Dresden und kommt für ein Festkonzert am 12. März nach Gailingen zurück.

Mit einem besonderen Festkonzert begehen die Macher der Reihe „Kammermusik am Hochrhein“ das 30-jährige Bestehen. „Zum ersten Festkonzert wird unser Stipendiat von 1992, der damals 14-jährige russische Violinvirtuose Igor Malinovsky kommen“, kündigt Initiatorin Anna Kartini in einer Pressemitteilung an. Vor 25 Jahren hat das Gailinger Stipendium dem Musiker ein Studium in Wien ermöglicht. Jetzt wird er am Sonntag, 12. März, mit seinem Dresdner Residenz Orchester zum Festkonzert erwartet. „Das wird einen fulminanten Auftakt geben“, ist Kartini überzeugt. Zum Konzert am Sonntag um 17 Uhr im Festsaal Hohentwiel der Schmieder-Kliniken in Gailingen hat Igor Malinowsky ein vielfältiges Programm im Gepäck. Aus Antonio Vivaldis Werk „Die vier Jahreszeiten“ erklingt der Frühling, ferner Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento in F-Dur sowie die „Haffner-Serenade“ in einer Bearbeitung von Fritz Kreisler, das „Rondo alla Turca“ und die Ouvertüre aus der Oper „Die Zauberflöte“. Nach der Pause spielt das Orchester Stücke aus Pjotr Iljitsch Tschaikovskijs Oper „Eugen Onegin“, Pietro Mascagni „Cavalleria rusticana“ und Jules Massenets Oper „Thais“. Beschwingt wird es mit Fritz Kreislers Alt-Wiener Tanzweisen, Johann Strauss’ „Grüss mir mein Wien“ und Emmerich Kálmáns Walzer aus der „Csardasfürstin“.

Das Dresdner Residenz Orchester wurde 2013 von Malinovsky gegründet, um mit Meisterwerken der klassischen Musik die Dresdner und die Gäste der Stadt im Marmorsaal des Dresdner Zwingers klangvoll zu begeistern. Der Geiger Igor Malinovsky hat eine Professur für Violine in Dresden.

„Da wir nicht nur 30 Jahre KAH feiern, sondern auch 25 Jahre freundschaftliche Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Stipendiaten Igor Malinovsky, haben wir uns erlaubt ein Programm zu wünschen, das ausnahmsweise ganz auf den Solisten Igor Malinovsky zugeschnitten ist, aber dennoch im Sinne des Orchesters eine bunte Farbenpracht tiefsinniger aber auch leichter Klassik in Vollendung darbietet“, erklärt Anna Kartini.

Sonntag, 12. März, 17 Uhr, im Festsaal Hohentwiel der Schmieder Kliniken in Gailingen. Eintritt an der Abendkasse 35 Euro. Fördermitglieder mit Jahresausweis und Schüler frei