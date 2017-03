Eine Frau kämpft für Würde

Die Selbstbehauptungstrainerin Bianka Neußer aus Gailingen engagiert sich hauptberuflich für Frauen.

Hegau – Missbrauch, Mobbing, Sexismus. Bianka Neußer kennt all die menschlichen Abgründe, durch die Frauen zu Opfern von Gewalt werden. Seit ihrem 19. Lebensjahr engagiert sie sich in der Mädchen- und Jugendarbeit. Mit 28 belegte sie ihren ersten Selbstbehauptungskurs. Die Teilnahme war die Initialzündung, die ihr Leben nachhaltig verändert hat, erzählt die 52-Jährige aus Gailingen. „Der Kurs hat mir persönlich so viel Kraft gegeben. Ich habe für mich erkannt, dass ich anderen Frauen zeigen möchte, dass sie sich schützen können. Mädchen möchte ich beibringen, dass sie etwas Besonderes sind und ein Recht auf Hilfe haben. “ Seit 2000 gibt Neußer selbst Kurse für Teilnehmerinnen jeden Alters.

Und die Nachfrage ist groß. Seit den Ereignissen der Kölner Silvesternacht und in Freiburg fühlen sich viele Frauen verunsichert, weiß auch Neußer. Das Alter spiele dabei keine Rolle. „Von der 16-jährigen Teenagerin bis zur 84 Jahre alten Rentnerin sind Frauen jeder Lebensphase in den Selbstverteidigungskursen vertreten“, erzählt sie. Der Name ihrer Angebote, „Jede kann sich wehren“, scheint Programm.

Doch wie kam Neußer auf die Idee, selbst Kurse anzubieten? „Als ich damals selbst nach Angeboten im Hegau suchte, merkte ich, dass es schlichtweg keine professionellen Selbstverteidigungskurse speziell für Frauen gab“, erzählt Neußer. Also habe sie beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. „Ich möchte den Frauen ihre Würde zurückgeben“, sagt Neußer. Würde – das ist für die sportliche 52-Jährige, die ursprünglich aus Nürnberg stammt, zum Lebensthema geworden. Heute arbeitet sie als Traumaberaterin, Selbstverteidigungstrainerin und in der tiergestützten Therapie.

Ihren Job als Maschinenbautechnikerin hat sie an den Nagel gehängt. 2002 war sie eine der Mitbegründerinnen des Bundesfachverbands für feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerinnen, der sich für die Sicherung von Qualitätsstandards einsetzt.

Besonders am Herzen liegt Neußer die Arbeit mit Frauen und Mädchen mit Behinderung. „Bei ihnen ist statistisch jede Zweite von sexuellem Missbrauch und Gewalt betroffen“, erklärt sie. Die Täter fänden sich meist im unmittelbaren Bekanntenkreis der Familie. „Es geht um Machtmissbrauch und Abhängigkeit – da sind gerade Frauen mit Behinderung besonders gefährdet.“ Viele Betroffene würden nicht einmal erkennen, dass sie Opfer von Gewalt werden, so Neußer. „Das liegt vor allem daran, dass mit Behinderten noch immer viel zu wenig über Themen wie Sexualität und Liebe gesprochen wird, diese Bedürfnisse werden den Frauen und Mädchen vielfach nicht zugestanden.“ Gegen dieses Tabu kämpft Neußer an und engagiert sich unter anderem im Haus am Mühlebach in Mühlhausen-Ehingen, wo Kinder und Jugendliche mit Behinderung gemeinsam lernen und im Internat leben.

Aufklärungsarbeit und die Vermittlung von Handlungsstrategien – das sei ab der Vorschule Kern der Präventionsarbeit. „Wenn ich die Kinder im Kurs frage, warum ihre Eltern gesagt haben, sie sollen keine Süßigkeiten von Fremden annehmen, wissen die meisten keine Erklärung“, so Neußer. Spielerisch zeigt sie den Kleinen, dass die Gründe für das Verbot nicht etwa in vergifteten Süßigkeiten liegen, wie die Kinder vermuten, sondern es sich nur um einen von vielen Tricks handelt, die eingesetzt werden, um Vertrauen aufzubauen und Opfer anzulocken. „Ich kläre sie auf, informiere die Eltern und gebe Tipps, wie sie mit ihren Kindern über unangenehme Themen ins Gespräch kommen können“, sagt Neußer. Wichtig sei, darüber zu informieren, dass die wenigsten Täter Fremdtäter seien.

Der Schlüssel zur Selbstbehauptung liegt für die 52-Jährige in der Kommunikation über Ängste und erlebte Gewalt. „Um die eigene Würde nach Gewalterfahrungen wiederzuerlangen, muss ein psychischer Prozess ablaufen. Reden und der Glaube an sich selbst – das ist das Allerwichtigste.“ Worauf es bei Selbstverteidigung hingegen nicht ankomme, sei körperliche Fitness. „Vielmehr muss sich jede Frau und jedes Mädchen über ihre ganz individuelle Verteidigungsstrategie klar werden.“ Was bedeutet für Bianka Neußer das größte Glück? Bei der Antwort muss die 52-Jährige nicht lang überlegen: „Wenn ich nach einem Kurs merke, dass ich die Frauen erreicht habe, dass sie nun ein Stück aufrechter durchs Leben gehen. Von diesen Erfolgserlebnissen zehre ich oft lange Zeit, sie treiben mich weiter an.“

