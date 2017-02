Gailingen Ein Großfeuer wirft Fragen auf

Große Betroffenheit nach Gailinger Brand, den ein zündelndes Kind verursacht hat. Haftung wird großes Thema

Eine Mutter ist traurig, aber auch erleichtert. Und sie hofft, dass ein Ereignis sie nicht in den Ruin treibt. Ihr sechsjähriger Bub hat in einer Wohnung eines Gailinger Mehrfamilienhauses gezündelt. Es entfachte sich ein Großbrand, der auch eine Woche nach dem Ereignis hohe Wellen schlägt. Der Schaden beläuft sich, je nachdem ob das Gebäude abgerissen werden muss, auf bis zu einer Million Euro. Drei von acht Wohnungen wurden völlig zerstört. Die Polizei-Ermittlungen laufen noch. Es gibt eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gailingen und Nachbarorten. Die Gemeinde hat ein Spendekonto eingerichtet, auf das kräftig eingezahlt wird. Sie sorgte auch zusammen mit den Schmieder-Kliniken, denen das Brand-Gebäude gehört, für eine schnelle Unterbringung von zwölf obdachlos gewordenen Personen. Manche haben alles an Wohnungseigentum verloren.



"So schlimm der Brand ist, bin ich aber heilfroh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind", sagt die 43-Jährige alleinstehende Mutter des Jungen, die namentlich nicht genannt werden will. "Ich war nur kurz im Einkaufsmarkt gegenüber unserem Haus, um eine Kleinigkeit zu besorgen", erklärt die Frau. "Der Schreck ist mir mächtig in die Glieder gefahren, als mir ein Nachbar sagte, dass unser Wohngebäude brennt. Ich bin schnell zum Haus gerannt und war erleichtert, dass mein Junge schon in Sicherheit war. Ein Nachbar hat die Menschen im Mehrfamilienhaus informiert, dass das Gebäude brennt", berichtet sie.



Der ideelle Schaden: Ihr Junge habe sehr aufgeregt gefragt, ob sein Schulranzen und einige lieb gewonnenen Spielsachen aus dem Haus geholt werden können. Die seien aber dem Brand genauso zum Opfer gefallen wie andere Gegenstände, schildert die Mutter. "Ich bin froh, dass die Chefin der Schmieder-Klinken für mich noch wichtige Aufzeichnungen und Dokumente aus der Wohnung geschafft hat", sagt Johanna Müller, deren Wohnung ebenfalls zerstört wurde. "Zusammen mit meinem Bruder habe ich im Schutt nach Gegenständen, wie den Schmuck meiner Oma, gesucht. Das meiste blieb unversehrt", berichtet sie.

Die Hilfsbereitschaft: "Ich bin der Feuerwehr, den anderen Rettungskräften und der Gemeinde sehr dankbar. Auch den vielen Bekannten und dem Sportverein Gailingen, bei dem mein Sohn Fußball spielt. Sie haben uns sehr umsorgt. Und viele Freunde fragten mich, ob sie direkt auf mein Konto spenden können. Ich habe aber gesagt, dass auch andere großen Schaden erlitten haben und die Spenden auf das von der Gemeinde Gailingen eingerichtete gemeinsame Konto eingezahlt werden sollen", sagt die Mutter. Sie habe auch großen Zuspruch von den anderen Bewohnern erfahren.

Der Versicherungsschutz: Das Gebäude war versichert. Die Mutter des Kindes wollte keine Auskunft darüber geben, ob sie eine Haftpflichtversicherung besitzt. Ihr sechsjähriger Sohn ist laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Konstanz noch nicht deliktfähig. "Es muss bei solchen Fällen geprüft werden, ob eine grobe Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt. Eine Bewertung kann sehr schwierig werden", erklärt Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. Es gelte, viele Kriterien zu prüfen, beispielsweise, wie lange ein Kind alleingelassen wurde, oder ob es schon öfters Zündeleien gab", so Mathy. Das verneint die Mutter. "Mein Junge hat bisher noch nie mit einem Feuerzeug oder Streichhölzern hantiert", versichert sie. Sie hege große Hoffnungen, sei aber zuversichtlich, dass sie keinen Schadensersatz leisten müsse. Ein solcher würde sie wirtschaftlich in den Ruin treiben, betont sie. "Laut Kriminalpolizei und meinem Anwalt habe ich die Aufsichtspflicht nicht verletzt. Es sei nicht verboten, kurzzeitig ein sechsjähriges Kind alleinzulassen, haben sie gesagt", erklärt die Frau.

Rechtliche Besonderheiten: "Das bei Klagen auf Schadensersatz zuständige Zivilrecht sieht auch eine Billigkeitsprüfung vor. Gerade, wenn ein Kind im Alter von bis zu sechs Jahren einen Schaden verursacht und Elternteile ein ganzes Leben lang wirtschaftliche Not droht, bewerten Richter die Verhältnismäßigkeit. Aus meiner Erfahrung heraus entscheiden sie meistens zugunsten der Eltern, besonders wenn sie nur geringere Einkünfte haben", erklärt der Singener Rechtsanwalt Michael Hanke.

Die Versicherungen

"Sollte die Mutter nachweislich die Aufsichtspflicht für ihren sechsjährigen Sohn grob verletzt haben, können Gebäude- und Hausratversicherungen Schadensersatz verlangen. Entweder von der Haftplicht-Versicherung der Mutter oder von ihr selbst. Das muss im Zweifel juristisch geklärt werden. Versicherungen können bei der Staatsanwaltschaft Akten-Einsicht verlangen", so der Gottmadinger Versicherungsunternehmer Manfred Meßmer.