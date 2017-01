Gailingen Eichelklauber feiern ihre Fasnacht im Zelt

Da die Gailinger Hochrheinhalle wegen der Renovierung nicht zur Verfügung steht, mietet die Narrenzunft Eichenklauber für 6000 Euro ein Zelt. Das Programm wird gerafft, ausfallen soll aber nur der Maskenball.

Viel zu überlegen hatte in den vergangenen Monaten die Narrenzunft Eichelklauber, bevor sie nun Fasnacht feiern darf: In gewisser Weise sind die organisierten Narren von Gelagé – so Gailingens Name während der Fasnet – in der jetzigen Fünften Jahreszeit nämlich heimatlos. Die Hochrheinhalle, in der sie 50 Jahre lang die Narretei mit vielen Veranstaltungen hochleben ließen, wird gerade saniert und kann nicht benutzt werden. Nach der Prüfung der möglichen Alternativen hat sich der Narrenverein für eine zünftige Zeltfasnacht entschieden.

"Das ist die beste Lösung", zeigt sich Zunftmeister Patrick Gansser fest überzeugt. Natürlich ist das Zelt recht komfortabel: es wird beheizt und mit einem Boden ausgestattet. Der Zunftmeister ist seinen 175 Mit-Narren sehr dankbar, dass sie tüchtig Geld in die Hand nehmen, um die Dorffasnacht auch unter diesen erschwerten Umständen zwar etwas anders als gewohnt, aber dennoch lebendig und attraktiv zu gestalten. Um die 6000 Euro legt die Zunft für die Zeltmiete hin.

"Wir haben das Programm gestrafft, damit wir das Zelt nicht zu lange mieten müssen. Es wird erst am Wochenende vor der Fasnet gestellt, der Hemdglonker-Ball findet dann bereits im Zelt statt", erzählt Patrick Gansser. Einen Maskenball gibt es aus diesem Grund in dieser Fasnet nicht. Das Eichelklaubergelächter wird auf den Fasnet-Samschtig verlegt und findet dann mit je einer Aufführung am Nachmittag und am Abend gleich zweimal statt. Auch der Narrenspiegel selbst wird gestrafft. Zwar präsentieren sich die Garden auf dem Eichelklaubergelächter mit Tänzen, alle Gruppierungen sind wieder mit selbstgeschriebenen Sketchen dabei, und – ein Novum – die Maskenträger führen ebenfalls einen Tanz auf.

"Aber vier Stunden bleibt uns kein Zuschauer auf Bierbänken sitzen", erklärt Gansser den Grund für die kürzere Programmdauer. Im Anschluss gibt es eine Party im Zelt, bei der sich die Narren wieder richtig warmtanzen können.

Diskutiert und aus versicherungstechnischen Gründen verworfen worden war im Vorfeld eine Rohbau-Fasnacht in der entkernten Hochrheinhalle. Die gab es während des Hallenbaus 1966 auch schon einmal. Die Senioren schwärmen jetzt noch von ihr.

Während des jetzigen Abrisses der Verkleidungen sind im Halleninneren an den Wänden die Fasnachtsbilder eben dieser Rohbau-Fasnacht wieder zum Vorschein gekommen. Sie stammen von Leo Schreiber. Der Erznarr hat noch bis vor kurzem die Eichelklauber-Bühnenbilder gemalt.

Zu keiner Zeit war es für die Gailinger Narren eine Option, die Fasnacht 2017 klein zu begehen oder sogar ausfallen zulassen: "Die Dorffasnacht ist und bleibt für uns das Wichtigste", sagt Gansser – obwohl er bereits Großes plant. 2018 gibt es in der Hochrheingemeinde ein Narrentreffen der Vereinigung Hegau-Bodensee. Die Eichelklauber blicken dem gelassen entgegen. Das Konzept stehe bereits von den Umzugsplänen über das Narrennest mit Bewirtung und Beherbergung bis hin zur Sicherheit. "Wir haben ein super Organisationsteam", lobt Ganser stolz seine Mitstreiter.

Programm der Narren

So machen die Eichelklauber auch ohne Hochrhein-Halle Fasnet: Mittwoch, 22. Februar, 18.45 Uhr: Besuch des Kinderhauses im Jugendwerk. Schmotziger Dunschtig: 9 Uhr Schule und Kindergarten befreien, 10.30 Uhr Erstürmung des Rathauses, 14.11 Uhr Narrenbaumumzug und Narrenbaum stellen, 19.31 Uhr Hemdglonkerumzug und Hemdglonkerball im Zelt vor der Hochrheinhalle. Fasnetsamstig: 15 und 19.30 Uhr Eichelklaubergelächter im Zelt und ab 22 Uhr Fasnetsparty. Fasnet-Suntig: 10.30 Uhr Narrenmesse in der katholischen Kirche, 13 Uhr närrischer Jahrmarkt am Rathaus, 15.30 Uhr Kinderumzug, 16 Uhr Kinderfest im Zelt vor der Hochrheinhalle. Fasnet-Ziischtig: 19.31 Uhr Butzemaa verbrennen am Narrenbaum und Lumpentreiben.