Herbert Kästle ist vierter Ehrennadelträger der Gemeinde. Die Auszeichnung wird für überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement vergeben

Besser als mit Melodien zu den Schönheiten des Wanderns hätte die Jugendmusikschule Westlicher Hegau unter der Leitung von Ulrike Brachat den Festakt für Herbert Kästle im Ratssaal musikalisch gar nicht gestalten können. Denn Kästle ist der Mann, der ausschlaggebend mit großem persönlichen, ehrenamtlichen Einsatz dafür gesorgt hat, dass sich in und um Gailingen so wunderbar wandern lässt. Dafür wurde ihm nun die Ehrennadel der Gemeinde verliehen.

Seinen großen Tag konnte Kästle nicht nur mit seiner Familie und dem Gemeinderat begehen. Auch das ehrenamtlich wirkende Unterstützer-Team seiner Aktionen, die Bauhof-Mitarbeiter und Vertreter der Forstverwaltung hatten sich eingefunden. All diesen Mitstreitern galt Kästles Dank.

Kästles Herzblut sei seit fast dreißig Jahren untrennbar mit Gailingen und der Hochrhein-Landschaft und dem 70-Kilometer-Wanderwege-Netz der Gemeinde verbunden, betonte Bürgermeister Heinz Brennenstuhl. Er habe zusammen mit seinen Partnern aus Bürgerschaft, Bauhof und Forst große Stücke reaktiviert, gesäubert, freigeschnitten, neu beschildert und Ruhebänke aufgestellt. "So ging es los", meinte Brennenstuhl und schilderte dann die weiteren Wege und Landschaftsgestaltungen, für die die Hochrheingemeinde ihrem mittlerweile 80-jährigen Initiator, akribischem Planer und tatkräftigem Umsetzer dankbar ist: den Weg am Friedhof mit seinem herrlichen Blick, den 20 Kilometer langen Panoramaweg mit dem Aussichtsturm am Bürgle-Schloss, das Plenum-Weidekonzept. Kästle hat sich des Weiteren in die Konzeption des noch relativ jungen Premium-Wanderweges Grenzgänger eingebracht. Er hat auch verschiedene Radtouren ausgearbeitet und über viele Jahre die Leihräder der Tourist Information gepflegt.