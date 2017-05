Gailingen Dorothea Wehinger macht sich für das Jüdische Museum Gailingen stark

Bei einem Besuch des Jüdischen Museums in Gailingen zeigt sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger beeindruckt – und tritt sogleich dem Förderverein bei. Denn Orte wie dieser seien ein wichtiger Beitrag im Enagagement gegen Antisemitismus.

Das Jüdische Museum und sein Träger, der Verein für jüdische Geschichte Gailingen, haben die volle Unterstützung von Dorothea Wehinger. Das steht fest. Die Grünen-Landtagsabgeordnete besuchte kürzlich das Museum und konnte zur Freude des Vorsitzenden des Vereins für jüdische Geschichte, Jürgen Stille, sofort als neues Mitglied geworben werden. Prominente Multiplikatoren seien von enormer Bedeutung für die Arbeit des Vereins, so der Dank Stilles.

Wehinger hält den Einsatz für die jüdischen Gedenk- und Dokumentationsstätten gerade aktuell für äußerst bedeutsam. "Weil Antisemitismus wieder immer selbstverständlicher wird", sagte sie. In einer Zeit, in der Menschen mit anderer Kultur und Religion Feindschaft gegenübergebracht werde, sei es wichtig, die Bedeutung des Judentums für die Geschichte der Region aufzuzeigen.

Wehinger ist nicht die erste hochrangige Politikerin im Jüdischen Museum. Bürgermeister Heinz Brennenstuhl gelingt es bei solchen Gelegenheiten stets, die Weichen für projektbezogene Förderungen zu stellen. So auch diesmal: Wehinger versprach prompt, sich bei ihrem Kollegen im Landtag Volker Schebesta, Staatssekretär am Kultusministerium, für einen Besuch in Gailingen verwenden zu wollen.

Großen Eindruck auf den Gast machte die Museumsführung mit Joachim Klose. Der ehrenamtliche Geschäftsführer des Museums ist profunder Kenner der örtlichen und regionalen Geschichte des Judentums und von dessen Brauchtum und wusste Hochinteressantes zu berichten – angefangen vom ersten Synagogenbuch mit Eintragungen aus dem Jahr 1768 bis hin zum modernen Medienraum und dem mit der Einrichtung des ehemaligen Gebetssaals der jüdischen Gemeinde Kreuzlingen neu gestalteten Guggenheim-Saal. Die für die Führung angesetzte Stunde war Wehinger da viel zu kurz: "Ich komme wieder", versprach sie.