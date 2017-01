Gailingen Diessenhofen will Gailingen bei Wassermangel helfen

Die Gemeinde Gailingen plant eine Notversorgung über Schlauchleitungen, die in Diessenhofen an einen Hydranten angeschlossen werden.

Die Stadt Tengen und die Schweizer Reiat-Gemeinde Thayngen sind durch eine gemeinsame öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine Verbindung ihrer Leitungsnetze schon ein paar Schritte weiter. Aber auch Gailingen will in Notfällen auf seine Schweizer Nachbarin zurückgreifen, um in jeder Situation die Trinkwasserversorgung zu sichern. Die Stadt Diessenhofen sei dazu gerne bereit, erläuterte Bürgermeister Heinz Brennenstuhl in der Gemeinderatssitzung.

Das Landratsamt hat alle Trinkwasserversorger verpflichtet, für Notfälle einen Maßnahmenplan zu erstellen. Rathaus-Mitarbeiterin Sandra Beck und Wassermeister Gerd Stemmer haben ganze Arbeit geleistet. Diessenhofen, so erklärte Beck, entnehme nicht nur wie Gailingen an zwei Stellen Wasser aus einem Vorkommen unter dem Rhein. Die Stadt verfüge auch über Quellen mit beträchtlicher Schüttung und über Verbundleitungen zu anderen Kommunen. Die Wassermenge reiche auch für die Notversorgung von Gailingen aus.

Beck empfahl auf fest installierte Verbundleitungen zu verzichten. Eine sogenannte fliegende Leitung aus trinkwassergeeigneten Schläuchen erfordere weder Erdarbeiten noch regelmäßige Spülungen zur Verhinderung einer Verkeimung. Die Notversorgung könnte von einem Überflurhydranten am Kopf der Rheinbrücke auf Schweizer Seite aus aufgebaut werden. Die Kosten für diese auch vom Gemeinderat begrüßte Lösung muss Beck noch ermitteln. Außer den Schlauchleitungen müssten ein vorhandenes Notstromaggregat instand gesetzt und mobile Notstromaggregate angeschafft werden.