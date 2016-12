Die Gemeinde Gailingen investitiert in Gebäude

Die Gemeinde Gailingen legt bei der Haushaltsplanung 2017 den Schwerpunkt auf die Sanierung der Hochrheinhalle und kauft das frühere Pflegeheim Friedrichsheim. Neue Kredite sollen nicht aufgenommen werden.

Fast keinen Beratungsbedarf sah der Gailinger Gemeinderat in der Haushaltsdebatte. Bürgermeister Heinz Brennenstuhl behielt sich eine zusammenfassende Erläuterung ausdrücklich für die Haushaltsverabschiedung im Januar vor, zeigte sich aber insgesamt zufrieden mit dem Entwurf. Man habe schon bedeutend schwierigere Haushalte gehabt, meinte er. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes wird im vorliegenden Entwurf mit knapp 7 Millionen Euro beziffert. Der Vermögenshaushalt für Investitionen beträgt 2,8 Millionen Euro. Der Haushalt sei ordnungsgemäß und beinhalte nach wie vor eine ordentliche Zuführung zum Vermögenshaushalt (366 000 Euro). Es werden umfassende Investitionen getätigt. Dennoch ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Einige wenige Änderungen wird Rechnungsamtsleiter Dieter Rihm noch einarbeiten.

Als Hauptinvestition beinhaltet das Planwerk die Sanierung der Hochrheinhalle. 1,5 Millionen Euro werden dafür im Haushalt 2017 eingestellt. Das Vorhaben wird stark gefördert. Die Gemeinde muss lediglich 1,75 Millionen Euro der insgesamt 3,35 Millionen Euro teuren Sanierung selbst tragen. Zur Finanzierung ist eine Rücklagen-Entnahme von 600 000 Euro geplant. Die Rücklagen gehen damit, wie auch in den Gemeinden Hilzingen und Rielasingen-Worblingen, langsam auf Minimalbeträge zurück.

Insbesondere im Hinblick auf Sanierung betrachtete Thomas Auer (Freie Wähler) den Planentwurf als knapp kalkuliert. "Nur wenn alles gut geht, dann passiert auch nichts." Falls sich jedoch Verschlechterungen oder erhöhte Kosten einstellen, werde es eng, meinte er. Die Arbeitsvergaben für die Hallensanierung zu einem späteren Zeitpunkt der Sitzung gaben ihm recht. Die Angebote liegen teilweise weit über den Kostenansätzen. Am Bau herrscht Hochkonjunktur. Zwei Gewerke, die eine Kostenerhöhung von 200 000 Euro nach sich gezogen hätten, werden nochmals ausgeschrieben. Die verbleibenden Kostensteigerungen von 55 000 Euro zehren aber bereits die für solche Fälle bereitstehende allgemeine Deckungsreserve von 80 000 Euro nahezu auf.

Die Gemeinde Gailingen hat sich entschieden, das nun aufgelöste Seniorenheim Friedrichsheim zu erwerben. Für die Ausgabe wurde ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der Kaufpreis von 600 000 Euro wird im Haushaltsjahr 2017 fällig. Für die Ortskernsanierung stellt die Hochrheingemeinde 200 000 Euro bereit. Grunderwerb soll für 135 000 Euro getätigt werden.



Geld für Betreuung

Mehrausgaben im Personalbereich von 47 000 Euro gehen auf zusätzliche Stellen aufgrund des erweiterten Angebots bei der Kleinkind-Betreuung im Zwergenstüble zurück. Sowohl in der Schule als auch beim katholischen Kindergarten St. Bernhardus komme man nicht an Erweiterungen vorbei, prognostizierte Bürgermeister Brennenstuhl. Den notwendigen zusätzlichen Raum an der Hochrheinschule wird man vorläufig durch Container schaffen. Für die Miete werden 21 000 Euro eingestellt.