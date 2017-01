Gailingen Autofahrer bringt 13-jährigen Radfahrer zu Fall und flüchtet

Mit seinem rechten Außenspiegel hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr, einen 13-jährigen Radfahrer erfasst. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich.

Das Kind war auf der L202 von Büsingen in Richtung Gailingen unterwegs. Es war mit einer gelben Warnweste bekleidet und hatte laut Polizei auch die Fahrradbeleuchtung eingeschaltet. Trotzdem gelang es dem herannahenden Autofahrer offensichtlich nicht, den Abstand richtig einzuschätzen. Nachdem sein Fahrzeug das Kind touchiert hatte, stürzte das Unfallopfer auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Autofahrer suchte umgehend das Weite. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr er in Richtung Gailingen davon. An seinem Fahrzeug, bei dem es sich um einen kleineren dunklen Fiat handeln könnte, wurde durch den Aufprall der rechte Außenspiegel abgerissen. Dieses Fahrzeugteil blieb an der Unfallstelle zurück. Nach Angaben der Polizei wurde das verletzte Kind von Zeugen zunächst zu einem nahegelegenen Zollgebäude gebracht und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das beschädigte Auto oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Singen, unter der Telefonnummer (07731) 888-0, zu melden.