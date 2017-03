Gailingen Auto rast in Gailingen in der Rheinstraße in ein Geländer

Auto rast in Gailingen in der Rheinstraße in ein Geländer

Ein 63-Jähriger ist am Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, in der Rheinstraße Richtung Ortsmitte unterwegs, als er von der Fahrbahn abkommt und gegen ein Geländer prallt.

Der Fahrer sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam, teilt die Polizei mit. Anschließend sei der Mann über einen Gehweg gefahren und auf einer Strecke von drei Metern gegen ein Geländer geschrammt. Die Bilanz des Unfalls: Rund 10.000 Euro Schaden am Auto und etwa 3000 Euro am Unfallort, so die Polizei. Der Wagen des 63-Jährigen sei nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben.