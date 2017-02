Gailingen Ausgedientes Pflegeheim soll zum Internat werden

Trägerverein der Einrichtung, die bislang im Bohlinger Schloss residiert, kündigt Übernahme des Gailinger Friedrichsheims an. Bürgermeister Heinz Brennenstuhl bestätigt Pachtvertrag mit dem Erziehungsverein.

Kaum ist das Gailinger Friedrichsheim geschlossen und die letzten Bewohner sind ausgezogen, klopfen neue Mieter an. "Ich werde wohl nur einen juristischen Moment Besitzer des Friedrichsheims sein", erklärt Gailingens Bürgermeister Heinz Brennenstuhl. Denn heute wird der Kauf der Einrichtung durch die Gemeinde rechtskräftig. Gailingen bleibt auch künftig Eigentümer, in Besitz nehmen wird das Haus aber der Trägerverein Internat Schloss Bohlingen. Denn neben dem Kaufvertrag, werde auch ein Pachtvertrag rechtskräftig. Am Montag will Karen Nestor als Vorsitzende des Trägervereins erläutern, warum der Verein aus Bohlingen das Friedrichsheim gepachtet hat und was mit dem Standort Bohlingen geplant ist.