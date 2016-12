Gaienhofen Weihnachtsfeier mit Flüchtlingen in der Gemeinschaftsunterkunft

Das Fest ist ein Beispiel für gelingende Integration von Flüchtlingen. Der Helferkreis bringtMenschen zusammen und bietet Plätzchen aus aller Welt.

Gaienhofen – Mit Weihnachtsliedern sowie selbst gebackenen Plätzchen aus Deutschland, Syrien und dem Irak feierten die Kinder mit ihren Eltern und den Mitgliedern des Helferkreises in Gaienhofen ihr Fest zu Weihnachten in der Gemeinschaftsunterkunft in Gaienhofen. Eva Eberwein hatte das Fest bereits zum zweiten Mal liebevoll vorbereitet und viele Hände des Helferkreises packten mit an. Es wurden etwa 50 Geschenktüten für jetzige und ehemalige Bewohner der Unterkunft mit gespendetem Spielzeug gefüllt.

Wie aus einer Pressemitteilung des Helferkreises hervorgeht, besorgte beispielsweise Bernd Sutter einen Weihnachtsbaum. Im Vorfeld bastelten ferner Helferinnen der Gruppe Kinder/Jugend/Freizeit und Schülerinnen vom Gymnasium Schloss Gaienhofen mit den Flüchtlingskindern weihnachtlichen Schmuck für den Weihnachtsbaum und als Dekoration für die Fenster. Bereits dies wurde zu einem freudigen Höhepunkt für die Beteiligten.

Am Nachmittag der Weihnachtsfeier war dann alles hergerichtet. Kinder und Erwachsene aus der Unterkunft betreuten zusammen mit Susi Feix die Teilnehmer, versorgten sie mit Gebäck, Kaffee und Ingwertee. Der Schulleiter der Hermann-Hesse-Schule spielte Gitarre, Frau Berger von der Jugendmusikschule Höri sowie drei Schüler am Akkordeon und der Triangel begleiteten die Kinder beim Singen von Weihnachtsliedern. "Das Lied kenne ich, das habe ich in meiner Schule gelernt", sagte beispielsweise (in fehlerfreiem Deutsch) die sechsjährige Malak. Andere widmeten sich sehr aufmerksam dem vorgedruckten Liedtext und sangen ganz selbstverständlich Weihnachtslieder.

Lisa Griss hatte mit ihrer Integrationsklasse für Flüchtlingskinder an der Hermann-Hesse-Schule Lieder vorbereitet, die von den Kindern mit Begeisterung vorgetragen wurden. Ihre Begeisterung sprang über auf die anderen Kinder und der Raum war voller leuchtender Kinderaugen sowie gerührter Eltern.

Danach erschien ein Engel, der die Geschenke an die Kinder verteilte – die Gestalt wurde mit großen, ungläubigen Augen bestaunt. Der Engel ist für Muslime dabei übrigens kein unbekanntes Wesen, er spielt im muslimischen Glauben sogar eine wichtige Rolle. Ganz besonders freute sich der Helferkreis, dass auch viele ehemalige Bewohner, welche jetzt in Anschluss-Unterkünften wohnen, gerne wieder nach Gaienhofen gekommen sind, um mit ihren ehemaligen Mitbewohnern und den Helfern zu feiern.

Der Abend klang bei netten Begegnungen und Gesprächen am weihnachtlich geschmückten Baum aus, wobei der Helferkreis auch seinen Dank für die Spender der Geschenke sowie die Unterstützung durch die Gemeinde zum Ausdruck brachte.

Positive Effekte

Die Nachricht sorgte für Skepsis: Im Frühjahr 2015 wurde bekannt, dass in Gaienhofen 100 oder noch mehr Flüchtlingen untergebracht werden sollten – die Bedenken waren angesichts einer Bevölkerungsdichte von rund 1500 Menschen im Kernort verständlich. Doch es bildete sich ein engagierter und zahlenmäßig starker Helferkreis und das sorgte zum Teil sogar für eine Befriedung in der Gemeinde. Zwischen einzelnen Helfern gab und gibt es bei lokalpolitischen Themen durchaus extrem unterschiedliche Meinungen, im Helferkreis arbeitet man aber offensichtlich konstruktiv zusammen. (sk)