Gaienhofen Vorbereitung auf das große Karsamstags-Backen

Kochen mit Erika: Am Ende der mit dem Palmsonntag beginnenden Karwoche schlägt die große Stunde der Freunde selbstgemachten Naschwerks.

Mit dem Palmsonntag beginnt in der Kirche die Karwoche. In vielen Pfarrgemeinden werden nach alter Tradition von Kindern „Palmen“ gebunden, mit bunten Bändern, Zweigen und christlichen Symbolen geschmückte Palmbuschen zur Kirche gebracht und im festlichen Gottesdienst geweiht. Anschließend bringen Kinder und Erwachsene die Palmen nach Hause, wo sie zum Schutz und Segen an Türen, im Hof und im Garten angebracht werden. Die Karwoche endet am Samstag vor Ostern, der seit eh und je als Reinigungssamstag für Haus und Hof genutzt wird. Und – es wird gebacken! Der Karsamstag war und ist vielerorts noch immer der Tag, an dem die verschiedenen Osterzöpfe, Osterlämmer und anderen Gebildbrote hergestellt werden.

Für diejenigen, die die Osterfeiertage daheim verbringen wollen, seien ein paar Vorschläge für festliche Backwerke gemacht nach alten Traditionen. Charakteristisch für die Osterbäckerei sind nicht die schweren Teige mit Rosinen und üppigen Gewürzen, sondern die leichten Biskuitteige, die luftigen Hefeteige und das Baiser. Oft gibt es die Ostergebäcke in Tierform.

Im Rokoko wurden die gebackenen Osterlämmer erfunden, die bis heute aus zartem Rühr- oder Biskuitteig in speziellen Backformen hergestellt werden. Nach dem Backen werden sie mit Puderzucker weiß gemacht, bekommen ein rosa Seidenbändchen um den Hals gebunden und ein rot-weißes Auferstehungsfähnchen zwischen die Vorderpfoten gesteckt. Für jedes Kind gehört so ein luftiges Lämmlein ins Osternest.

Unter den festlichen Gebäcken darf der traditionelle Osterfladen nicht vergessen werden. Fladen sind flache Brote und in den mediterranen Ländern überall verbreitet. Fladenartig waren auch viele der häuslichen Hefegebäcke. Bei uns wird der österliche Festtagskuchen, mit vielen Zutaten reichlich gewürzt, zum Zopf geflochten. Sobald der verheißungsvolle Duft durch die Wohnung zieht, erfüllt uns das mit Vorfreude und Behagen, und beim Anblick des stattlich aufgegangenen Backwerkes überfällt uns echter Bäckerstolz.

So wird’s gemacht

Würziger Osterzopf:Zutaten: 500 g Mehl, 20 g Hefe, 100 g Butter, 2 oder 3 Eier, 150 g Zucker, Salz, 1/2 TL Anis, 1/2 TL Kardamom, Mandelöl, 1 Zitrone, etwas Milch, Puderzucker, Belegfrüchte oder Zitronat. Der wie üblich zubereitete Hefeteig, der ziemlich fest sein soll, wird zum Gehen warm gestellt. Dann macht man daraus 3 gleiche Teile, rollt sie zu Würsten und flicht damit einen lockeren Zopf. Diesen bestreicht man mit Ei und lässt ihn noch einmal in der Wärme gehen. Er wird auf gefettetem Blech goldgelb gebacken. Zuletzt überzieht man den Zopf mit einem Zuckerguss, der mit Zitronensaft gewürzt wurde, und steckt bunte Belegkirschen oder Zitronatwürfel hinein.