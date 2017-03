Gaienhofen Unbekannter entwendet E-Bike In Gaienhofen

Unbekannter entwendet E-Bike In Gaienhofen

Nach einer kurzen Pause am Waldrand musste eine Mann feststellen, dass sein E-Bike gestohlen wurde.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag im Bereich Im Mettental ein silbergraues Damen E-Bike entwendet. Laut Bericht der Polizei soll sich der Diebstahl zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr ereignet haben. Der Besitzer soll das Fahrrad der Marke Kreidler, Typ Vitality, im Wert von 1000 Euro, kurzzeitig an einem Hang oberhalb der L 192 abgelegt haben, sich anschließend im angrenzenden Waldgebiet aufgehalten und nach seiner Rückkehr das Fehlen des Fahrrads festgestellt haben. Möglicherweise erfolgte der Abtransport mit einem weißen Kastenwagen, da ein solches Fahrzeug beobachtet wurde, wie die Polizei weiter berichtet. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Gaienhofen, Telefon (0 77 35) 9 71 00, erbeten.