Gaienhofen Über die Schweiz geht's ins Internet

Dank einer Kooperation mit Schweizer Energie-Anbietern kommen Gaienhofer Schloss-Schüler per Funk in den Genuss eines schnellen Internet-Zugangs.

Schnelles Internet ist auf der Höri Mangelware. Und wenn sich 500 Tabletts einen DSL-Anschluss mit 16 Megabit teilen, endet das oftmals in Frust. Die evangelische Schloss Schule Gaienhofen schlug neue Wege ein und empfängt nun ihr Internet-Signal über eine schnelle Funkverbindung und über den See hinweg vom 1,6 Kilometer entfernten Steckborn. Ermöglicht hat das eine internationale Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Konstanz und den Energie- und Elektrizitätswerken der Kantone Schaffhausen und Thurgau.

Was die schnelle Anbindung ans Internet betraf, so stand die Schule Schloss Gaienhofen vor der Grenze des technisch Machbaren. Die Funkübertragung über den See hinweg ermöglicht nun eine achtfach schnellere Übertragungsrate sowohl im Down- als auch im Upload. "Den Unterschied spüren wir täglich", zeigte sich Direktor Dieter Toder erleichtert. 2012 führte die Schule das Konzept des individualisierten Lernens mit dem iPad ein und erwarb einen Klassensatz von 30 Tabletts. Seit Sommer 2014 sind 560 Lehrer und Schüler von der sechsten bis zur zehnten Klasse mit einem iPad ausgestattet. Hinzu kommen weitere 170 Laptops der Oberstufe, die im Unterricht und in der täglichen Kommunikation eingesetzt werden. Lehrer bereiten mit den digitalen Medien den Unterricht vor. Sie stellen den Schülern die Lernmaterialien online bereit, aber auch Filme und Powerpoint-Präsentationen. Was den technischen Bedarf anbelangt, so vergleicht Toder seinen Schulbetrieb mit demjenigen eines mittelständischen Unternehmens: "Im Zeitalter des digitalisierten Lernens sollte jeder Lehrer und Schüler Zugang zum Internet haben."

Annas Hausaufgabe bestand darin, einen französischen Text über einen Diebstahl in der korrekten Aussprache einzuüben. Ihre Lehrerin hatte hierfür den Artikel auf den schuleigenen Server geladen, auf den die Schülerin nun via schnellem WLAN einen komfortablen Zugang hatte. Das Textprogramm des Tabletts ermöglichte ihr, die in der französischen Sprache typische Auslassung der Endungen wegzustreichen. Zu der Textdatei spielte die Lehrerin eine Ton-Datei mit der richtigen Aussprache ein.

Zusätzlich lud sie eine Karte aus Paris auf ihr digitales Medium. Ihre Aufgabe bestand darin, auf Französisch eine Wegbeschreibung vom Eiffelturm zum Louvre zu verfassen. Mit einem Stift markierte sie auf dem Tablett den Weg und notierte die Straßennamen, die sie auf dem Weg zu passieren hatte. Dann formulierte sie den Weg in französischer Sprache inklusive der Abbiegungen. Wie sie das digitale Medium nutzt, bleibt ihr überlassen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Im Unterricht hat sie die Wahl zwischen Heft, Buch oder iPad. Manches sei in Heftform für sie praktischer, beispielsweise fällt es ihr leichter Diagramme in ein Heft zu zeichnen.

Im Deutschunterricht wurden Susanna, Pia und Franzi vor die Aufgabe gestellt, einen Klassiker der deutschen Literatur neu zu gestalten. Sie verfilmten Goethes Ballade vom Erlkönig als Kurzvideo und mit einem Schattenspiel. Sie lernten dafür nicht nur den Text auswendig, sondern auch den Umgang mit der Kamera, dem Schauspiel und wie man eine bessere Tonqualität erzielt – indem sie die Tonspur nachträglich dem Film unterlegten.

Für den Deutschunterricht analysierten Linus und Christoph eine Geschichte über einen Bettler mit seinem Hund. Dabei erstellten sie ein Schaubild über die emotionalen Stimmungen der Prosa, indem sie die Emoticons als Gefühlssymbole in den Text einfließen ließen.

Individualisiertes Lernen

Individualisierter Unterricht eignet sich als Lernmethode, wenn die Lernenden eine heterogene Gruppe darstellen und dadurch ein Klassenunterricht erschwert würde. Sie berücksichtigt der Theorie nach jedes einzelne Individuum einer Lerngruppe und bezieht die Persönlichkeit des Gruppenmitglieds ein. Realisiert werden kann diese Methode durch die Reduzierung der Gruppengröße, durch die Bereitstellung von individuell zugeschnittenen Lernmaterialien und durch selbstständiges Lernen in einem offenen Unterricht mit dem Ziel der Kompetenzerhöhung. Dabei können unterschiedliche Aufgaben bearbeitet werden, Interessensschwerpunkte anhand des Leistungsvermögen durch unterschiedliche Lehrbücher ausgesucht werden. Digitale Medien sollen sich für das individualisierte Lernen besonders gut eignen.