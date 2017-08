Gaienhofen Susanne Lubach öffnet ihren Skulpturen-Garten

Der Garten des Fauns ist eine private Ausstellung in Susanne Lubachs verwunschenem Garten. 105 Exponate diverser Künstler gilt es zu entdecken.

Der Schmuck toskanischer Gärten sind Mauern, Steine und Skulpturen – meist zwischen immergrüner Bepflanzung. Für diesen Sommer öffnet die Künstlerin Susanne Lubach für zwei Wochen ihren Skulpturen-Garten, ihr Atelier und ihre privaten Wohnräume und zeigt in der Schau "Der Garten des Faun" 105 Exponate befreundeter Künstler sowie eigene Werke auf Leinwand. Drei Tage vor der Vernissage ist ihr Atelier noch angefüllt mit Keilrahmen, Farbtöpfen und mehreren hundert Pinseln. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 700 Kunst- und Garteninteressierte den im Landkreis einzigartigen privaten Skulpturen-Garten, bei dem die Künstlerin auch Einblicke in die Wohnung gewährt.

Der Garten des Fauns ist gewachsen und ein Lebenswerk der Künstlerin Susanne Lubach und ihres Sohnes. Die Magnolie ist über 50 Jahre alt, der Garten angefüllt mit Immergrün und Lorbeersträuchern. Hortensien und Bäume schmücken die Anlage. In Form geschnittener Buchs bildet Hecken und Säulen. Über Kieswege und kleine Treppen gelangt der Gast auf sieben in sich verschachtelte Terrassen. Die Wege und Treppchen führen zum, ins und über das Wohnhaus hinweg bis zur obersten Terrasse in eine halboffene Gartenlaube mit Sicht über den Untersee auf den Arenenberg und zum Konstanzer Münster. Im Garten stehen in die grüne Landschaft stilvoll eingefügt 45 mal wuchtige, mal grazile Skulpturen aus Marmor, Sandstein, Schiefer oder Olivindiabas sowie fotorealistische Stillleben, Torsi aus feuergebranntem Ton und Gemälde der Künstlerin Susanne Lubach. Insgesamt zeigt die Schau im Garten, im Atelier und den privaten Wohnräumen 105 Exponate aus Stein, in Ton und auf Leinwand.

Jahr um Jahr erweitert sich das Ausstellungsgelände. Der Garten des Fauns ist mit seinen Terrassierungen, Kiesbetten, der immergrünen Belaubung ein Kunstwerk für sich und kommt auf den ersten Blick leichtfüßig daher. Doch das Anlegen des Gartens mit seinen kleinen Mauerwerken und das Aufstellen der Skulpturen ist schweißtreibend und ein Kraftakt für sich. Das Konzept soll zeigen, wie gut sich Kunst mit der Natur verbindet. Der Stein, der Ton und die Farben sind der Natur entnommen, künstlerisch verarbeitet und werden ihr wieder zurückgegeben. "Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich in die Natur", bekennt Susanne Lubach. Ihren ehemaligen Kunstschülern zeigte sie im Garten verschiedenartige Grüntöne, die die Natur in vielfachen Variationen bereithält. Lubach verwendet drei Grundfarben für ihre Arbeiten, die sie ständig miteinander vermischt. Mit ihnen stellt sie sämtliche Farbvarianten her. Susanne Lubach führte ein interessantes, aber auch anstrengendes Berufsleben in Brüssel bei der EU-Kommission. 1987 gab sie ihren Beamtenstatus auf, tauschte den Stöckelschuh mit Gummistiefeln ein und den Stift und das Papier mit Pinsel und Leinwand. 2002 entwickelte sie mit der Künstlerin Conny Scheck das Konzept der privaten Ausstellung. Vor zwei Jahren erweiterte sie das Konzept der Wohnraumkunst mit ihrem Lebensgefährten und Bildhauer Joachim Schweickart um den Skulpturen-Garten.

Die Freundin des Hauses, Conny Scheck, liebt das Arbeiten mit Ton. Das sei das Einzige, was sie zur Ruhe bringe und ihr Temperament bändige: "Das schafft nicht einmal mein Mann", bekennt sie lachend. Ton zwinge sie zur Ruhe. Im Schöpfungsakt ihrer in Feuer gebrannten Kunst spricht sie von einem Verhältnis von Mutter und Kind. Beide bräuchten nach einer gewissen Zeit eine Ruhepause. Conny Scheck bezeichnet sich selbst als Puristin, hat ein Faible für Innenausstattung und zeichnet sich für die Zusammenstellung der Ausstellung in den Wohnräumen verantwortlich. Die Schau zeigt auf intime Weise, dass große Bilder mit kleinen Sofas harmonieren können und moderne Kunstwerke mit klassischen Möbeln zusammen passen.

Die Ausstellung

"Der Garten des Fauns" verbindet eine Freiluft- und Privatschau von Skulpturen und Malerei der Künstler Susanne Lubach, Joachim Schweickart, Conny Scheck, Sacha Valentine di Majo sowie Eduardo Pérez González. Sie ist in Gaienhofen in der Schweizerhalde 2/3 zu sehen und täglich bis zum Sonntag, 13. August zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet. (gla)