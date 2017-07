Gaienhofen Streit in Flüchtlingsunterkunft: 30-Jähriger schlägt mit Messer um sich

Der Mann war betrunken und aggressiv, deswegen mussten die Beamten ihn aus der Flüchtlingsunterkunft in Gaienhofen mitnehmen.

Ein 30-Jähriger Mann ist nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Auf der Breite von der Polizei festgenommen worden. Laut Pressebericht soll er am Mittwoch gegen 1.15 Uhr im stark alkoholisierten Zustand mit einem 21-Jährigen in Streit geraten sein und ihn mit einem Messer auf den Kopf geschlagen haben. Da der Mann, der rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte, bereits mehrfach unangenehm aufgefallen ist, und mit weiteren Streitigkeiten zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner sich verschlechternden psychischen Verfassung musste er im Laufe der Nacht nach einer ärztlichen Untersuchung zur Behandlung in eine Spezialklinik eingewiesen werden. Der 21-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.