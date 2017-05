Gaienhofen Spargel: Der Aristokrat unter den Gemüsen

Kochen mit Erika: Spargel steht schon seit der Antike bei Genießern hoch im Kurs.

Spargel ist eines der ältesten Gemüse, das die Menschen kennen. Schon in der Steinzeit wurde wilder Spargel gegessen und bereits im alten Ägypten hat man den Spargel kultiviert. Dies lässt sich durch 5000 Jahre alte Grabfresken beweisen, auf denen gebündelte Spargelstangen abgebildet sind. Schon in der Antike galt er als Aristokrat unter den Gemüsearten.

Der Name ist griechisch-lateinischen Ursprungs und war anfangs ganz allgemein eine Bezeichnung für zarte Gemüseschößlinge. Bei den Griechen war der Spargel ein beliebter Frühjahrsgenuss, wie bei uns heute. Bei den Römern bemühten sich die Gemüsebauern in Ravenna, besonders dicke Spargelstangen zu züchten. Im Werk des Apicius „Über die Kochkunst“, das in der Zeit um Christi Geburt entstand, findet sich das passende Rezept, das sich vom heutigen kaum unterscheidet: „Spargel wasche, trockne sie gut ab, lege sie in heißes Wasser und koche sie.“

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde vor allem Grünspargel angebaut, danach lagen die weißen Bleichspargel im Trend. Heut ist Grünspargel wieder auf dem Vormarsch. Botanisch gehört Spargel, wie Zwiebel, Knoblauch und Schnittlauch, zu den Liliengewächsen. Unter den klassischen Gemüsen der jetzt beginnenden hohen Zeit im Grünen gebührt dem Spargel der Vorrang. Nach einer alten Feinschmeckerregel dauert die Spargelzeit genau sieben Wochen, von Anfang Mai bis zum Johannistag (24. Juni).

Ob in Weiß, Grün oder Violett, ob in Butter geschwenkt oder mit einer Sauce serviert, Spargel macht immer eine gute Figur und harmoniert ausgezeichnet mit Schinken, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten. Aber auch mit anderen Gemüsesorten geht er aromatisch elegante Verbindungen ein. Der in taufrischer Frühe gestochene Höri-Spargel wird möglichst rasch vermarktet, weil nur frischer Spargel seine volle Köstlichkeit mitteilt. Spargel verlangt, dass er sorgfältig geputzt und ebenso gewissenhaft geschält wird; keine harten Fasern dürfen an der Stange bleiben. Alle Schalen der großzügig geschälten Stangen kommen in nur wenig gesalzenes Wasser und werden eine Viertelstunde gekocht. Dann erst folgen die zu lockeren Bündeln zusammengebundenen Stangen. Sie liegen auf den Schalen wie auf einem Brett. Erst eine Viertelstunde bei geschlossenem Deckel, dann die gleiche Zeit ohne Deckel kochen lassen. Zu schlaff darf der Spargel nicht werden, sonst ist er um die beste Würze gebracht, noch bevor er auf die Platte kommt. Spargel soll noch knacken.

Es gehört zum guten einheimischen Brauch, als Portionsmenge ein Pfund Rohgewicht zu bündeln und alle Spargeln gleich lang auf heißer Platte zu servieren. Dazu gebräunte, zerlassene Butter oder eine Sauce Hollandaise. Und Schinken, am besten einen milden rohen Schwarzwaldschinken, der auf der Zunge vergeht. Dazu, wer mag, Salzkartoffeln; aber für uns müssen es Kratzete sein. Was das ist? Ein zartes Omelette in der Pfanne, das mit der Energie eine Hennenfußes zerrissen (zerkratzt) wird, was dem Teigfleckchen besonderen Geschmack verleiht.

So wird's gemacht

Spargelsalat mit Erdbeeren: 600 g weißen Spargel waschen, schälen, die Enden abschneiden und die Stangen in etwa 3 cm lange Stücke schneiden. In kochendem Salzwasser bißfest garen. Abgießen und abkühlen lassen. 250 g Erdbeeren putzen und vierteln. 3 EL Orangensaft mit 100 g Crème fraîche, 2 El Estragonessig und 2 EL Sonnenblumenöl verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Spargelstücke und Erdbeeren in einer Schüssel mischen und mit der Salatsauce überziehen. Mit grünem Pfeffer garniert servieren.