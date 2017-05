Gaienhofen Schüler haben ein Herz für Europa

Ein Europa-Abend an der Schule Schloss Gaienhofen zeigt das Engagement der Schüler für den europäischen Gedanken.

Gaienhofen – "Europa ist mir im Moment wichtiger", begrüßt Dieter Toder seine Gäste in der Schule Schloss Gaienhofen. Der Leiter der evangelischen Schule sagte eigens für den Europa-Abend den Gründungsakt eines Salemer Arbeitskreises "Kirche und Wirtschaft" ab. Endlich gehe eine Bewegung durch Europa und durch die Herzen der Menschen, so sein Eindruck: Das Event Europa-Seminar sei eine Hoffnung für Junge und Ältere, die mit Sorge die europäische Landschaft und das eigene Land betrachten. Seit 20 Jahren machen mehrere europäische Schulen einen Schüleraustausch mit der Schule Schloss Gaienhofen. Beim letzten Europa-Seminar entstanden anhaltende Freundschaften zwischen den Schülern aus Straßburg und Gaienhofen und das Bedürfnis nach einer Fortsetzung der Begegnung. Beim Europa-Abend stellten Schüler ihren Dokumentationsfilm vor, der in deutsch-französischer Kooperation entstand und Europa zum Schwerpunkt hatte.

14 Schüler reisten im Oktober letzten Jahres für das einwöchige Europa-Seminar nach Straßburg an das Partnergymnasium Jean Sturm. In der französischen Schule bildeten die Jugendlichen Gruppen und gingen mit einem professionellen Kamerateam auf die Straßburger Straßen und befragten Passanten zum Thema Europa. Entstanden ist ein mehrsprachiger Film, der die Gäste des Abends berührte.

Harald Kühl und Torben Nuding entfachten den Konstanzer Ableger der Initiative "Pulse of Europe" und stellten am Abend ihr Engagement vor. Die Gleichgültigkeit sei am Schlimmsten, so Harald Kühl. Ihr setzen die Initiatoren positive Zeichen entgegen und bringen Menschen am ersten Sonntag im Monat in Konstanz für Europa auf die Straßen. Christine Netzhammer ist die Sprecherin der Schülermitverwaltung. Eindrucksvoll erinnerte sie an die Motive der Gründungsväter der Europäischen Union: Kriegstreiberei den Rücken zu kehren, Ankurbelung des Marktes zur Generierung von Wohlstand, Freundschaften besiegeln zwischen Erzfeinden sowie das Zusammenlegen der Stahlindustrie zur Verhinderung eines weiteren Weltkrieges.