Schnecken  eine gewöhnungsbedürftige Traditionsspeise

Kochen mit Erika: Schnecken sind für die einen eine Delikatesse, die anderen wenden sich mit Schaudern ab.

Dass Schnecken gut schmecken können, weiß nicht jeder, oder er will es auch gar nicht so genau wissen und lehnt eine kulinarische Begegnung mit den Kriechtieren energisch ab. Dabei entgeht ihm aber eine Delikatesse. Archäologen konnten bei ihren Ausgrabungen einen hohen Schneckenkonsum der Altvorderen nachweisen. Um 50 v. Chr. ist auch der Römer Fulvius Hirpinius auf den Geschmack gekommen. In seiner professionellen Aufzucht wuchsen die Schnecken mit mostgetränktem Mehl und Milch zu einer beträchtlichen Größe heran.

Heutzutage sind Schnecken ein Stammgericht der Fastenzeit. Schnecken im eigenen Haus, durchtränkt mit Kräuterbutter, ist für den Genießer das Spitzengericht der kühlen Jahreszeit. Hierzu hat man ein eigenes Geschirr entwickelt, zu dem je ein Pfännchen mit vertieften Sitzen für das Schneckendutzend gehört, eine handliche Zange zum Anfassen des heißen Gehäuses, eine besondere Gabel und ein Löffelchen. Solchermaßen gerüstet, konnten die Ordensleute in den Klöstern die begehrte Fastenspeise genießen. Sie waren scharf auf die Helix pormatia, weil sie weder Fleisch ist noch Fisch. Diese Vorliebe kam den Züchtern sehr zustatten, die mit den Kriechtieren einen flotten Handel nach Österreich und Frankreich betrieben. Es wird von Zeiten berichtet, in denen die Ulmer Schneckenbauern im Winter über vier Millionen Schnecken aus ihren Gärten per Schiff nach Wien lieferten. Die Kulturgeschichte vermerkt im Jahr 1775 eine Meßkircher Schnecke, deren links gewundenes Haus als Seltenheit zu hohem Preis für die Sammlung des Fürstbischofs von Konstanz erworben wurde.

Die Geschichte der Schnecke berichtet auch davon, wie die kleinen Tiere lange Zeit eine Armenspeise waren und ganze Familien sich mit dem Sammeln der Weinbergschnecken ein Zubrot verdienten. Regionen wie die Alb und am Kaiserstuhl beschäftigten sich mit Anleitungen, wie Schnecken gesammelt, gemästet und als Speise auf die schmackhafteste Art zubereitet werden sollen.

So wird's gemacht

Badische Schneckensuppe: 2 Höribülle und 1 Knoblauchzehe schälen, die Zwiebeln klein würfeln. 1 kleine Stange Lauch, 1 kleine Karotte, 100 Gramm Sellerie waschen und alles klein würfeln. Knoblauchzehe halbieren und einen Topf damit ausreiben. 20 Gramm Butter zerlassen und die Zwiebeln darin glasig dünsten. Das Gemüse zufügen und mitdünsten. 24 Schnecken aus der Dose abtropfen lassen, klein schneiden, zum Gemüse geben und etwa 3 Minuten mitdünsten. 500 ml Fleischbrühe angießen und alles mit Salz und Pfeffer herzhaft abschmecken. 3 EL Crème fraîche, 1 Bund gehackte Petersilie und 4 EL Weißwein unterrühren, das Ganze einmal aufkochen. Heiß in Suppentassen füllen und servieren.