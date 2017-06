Gaienhofen Schloss Schule Gaienhofen führt Musical über Martin Luther auf

Spektakulärer Auftritt in der Melanchthonkirche

Gaienhofen – Mit einem Kinder-Musical brachte die Mini-Kantorei der Schloss Schule Gaienhofen das abenteuerliche Leben des Reformators Martin Luthers auf die Bühne der Melanchthonkirche. 65 Sänger, eine fünfköpfige Band und eine Theatertruppe von 32 Schauspielern im Alter von 12 und 14 Jahren nutzten zwei Bühnen und jede freie Kirchenfläche für ihren spektakulären Auftritt und bewogen das Publikum nach der prächtig einstudierten Musical-Inszenierung zu einem mehrere Minuten anhaltenden Beifall.

Sechs Wochen zu jeweils 180 Minuten studierte die Mini-Kantorei das Musical des evangelischen Pfarrers, Musikers und Hörfunkjournalisten Heiko Bräuning ein. Die mehrköpfige Familie Luther sitzt am Abendtisch. Papa Luther wird von seinen Kindern gedrängt, aus seinem Leben zu erzählen – das Musical beginnt seinen unterhaltsamen Lauf. Markus Störks mimisches Talent verleiht der Figur Martin Luthers Autorität. Trotz seines jungen Alters füllt er schauspielerisch die Rolle des Familien-Patriarchen und des in die Jahre gekommenen Reformators glaubhaft aus. Seine mal augenzwinkernden, mal tragischen Erzählungen werden parallel auf weiteren Bühnen durch Schauspieler der Kantorei zum Leben erweckt.

Dabei schlüpft Louis Glaser in die Rolle des jungen Martin Luthers und verleiht ihm durch seine vitale Kraft die kämpferische, oftmals eigensinnige und zweiflerische Natur des jungen Reformators. Kardinal Cajetan trifft auf Luther, der ihn im Namen des Papstes exkommuniziert und für vogelfrei erklärt. Die Rolle des ranghohen Kirchenvertreters wird durch Yannik Engelhardt überzeugend in Gesang und Schauspiel verkörpert. Ein weiteres Glanzlicht war die komödiantische Leichtigkeit von Mailin Schwarz, die die stotternde Haushaltsgehilfin Muhme Lehne in einer geschäftigen Natürlichkeit auf die Bühne brachte.

"Die Schüler haben es mir unheimlich einfach gemacht, sie haben viel von sich selbst eingebracht", erzählt Regisseurin Sabina Merk über die Inszenierung. Wie gelassen die christlichen Glaubenskonfessionen 500 Jahre nach der Reformation koexistieren können, beweist ihre berufliche Profession. Als katholische Religionslehrerin macht sie mit dem Musical Propaganda für einen Protestanten: "Man kann Luthers Kritik aus seiner Zeit durchaus verstehen, was er an der Kirche kritisiert hatte", erläutert Sabine Merk den Spagat.

Dirigent Siegfried Schmidgall hatte die musikalische Gesamtleitung. Mit der Erlaubnis des Autors Bräuning schrieb er das Musical für die Band aus Schlagzeug, Saxophon, Keybord, Gitarre und Flöte anhand eines Klavierauszugs um. Kraftvoll interpretierten 65 Sänger der Mini-Kantorei zwölf verschiedene Musikstücke, wobei zwei aus der Feder Martin Luthers selbst stammten. Für das Stück "Vom Himmel hoch, da komm ich her", das meist zur Weihnachtszeit auch von Katholiken gesungen wird, arrangierte Schmidgall den Klang des Stückes für die Laute des damals vorherrschenden Instrumentes der Renaissance um. Das Musical verdeutlichte den Ursprung von Luthers musikalischem Hauptwerk. Es entstand als tröstendes Klagelied nach dem Tod seiner ersten beiden Kinder. "Durch das Musical können Kinder viel über die Persönlichkeit Martin Luthers kennenlernen", sagt Schmidgall.

Der Reformator

Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren und starb dort am 18. Februar 1546. Seine Bibelübersetzung in die Deutsche Sprache veränderte die Gesellschaft. Die Evangelische Kirche Deutschlands schreibt zu Luther: "1517 veröffentlichte er seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel und wollte damit eine Reform seiner Kirche anregen. Die Bewegung, die er damit auslöste, ergriff auch die weltlichen Bereiche der Gesellschaft. Heute ist Luther als Reformator weltbekannt."

