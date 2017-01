Gaienhofen Schloss Gaienhofen informiert über verschiedene Schulangebote

Das Schloss Gaienhofen wirbt bei einer Infoveranstaltung um neue Schüler. Schüler mit einem Realschulabschluss sowie zukünftige Fünftklässler können aus verschiedenen Bildungsangeboten auswählen.

Mit Anbruch des neuen Jahres rückt für viele Familien die Entscheidung über eine weiterführende Schule näher. Schloss Gaienhofen bietet für Viertklässler und für Realschulabsolventen mehrere Bildungswege an, die die Schule in den kommenden Wochen an Informationsabenden der Öffentlichkeit vorstellt. Für Viertklässler biete Schloss Gaienhofen den gymnasialen Weg des achtjährigen Gymnasiums und den Weg der Realschule an, so die Mitteilung der Schule. Schüler beider Schularten besuchen Kantorei und Orchester, Sportmodell und Kunst-AGs, wie auch im Zusatzangebot eines Tagesinternats Schüler beider Schularten gemeinsam betreut werden.

Für Schüler, die dieses Jahr die Realabschlussprüfung ablegen und Schüler des Gymnasiums, die sich nach Klasse 9 oder 10 entscheiden, das Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium abzulegen, bietet Schloss Gaienhofen ebenfalls einen Bildungsgang an. Bei einem Schnuppertag und bei Schulführungen sowie Informationsabenden besteht die Möglichkeit, sich mit dem Angebot sowie den neuen Räumlichkeiten vor Ort vertraut zu machen.

Informationsabende für alle Schularten finden am Mittwoch, 11. Januar, und Donnerstag, 2. Februar, um 19 Uhr in der Scheffelstube in Radolfzell sowie am Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr im Kulturpunkt in Rielasingen statt. Eine Schulführung für das Wirtschaftsgymnasium (WG) ist am Samstag, 21. Januar, für Gymnasium und Realschule am Samstag, 18. Februar, jeweils um 9.15 und 11.15 Uhr möglich. Treffpunkt für Interessenten des Wirtschaftsgymnasiums ist das Schulfoyer im Schloss Gaienhofen, für Gymnasium und Realschule die Melanchthonkirche.

Am Donnerstag, 19. Januar, findet um 19.30 Uhr im AD-Saal des Schlosses zudem ein WG-Infoabend statt. Am Freitag, 20. Januar, um 8.45 Uhr gibt es den dazugehörigen Schnuppernachmittag. Für die Schulzüge Gymnasium und Realschule finden am Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im Gemeindesaal der Singener Luthergemeinde und am Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, im Schloss Gaienhofen statt.

