Gaienhofen Radfahrer übersieht Auto und landet auf Motorhaube

Zum Glück hatte der 63-Jährige Radfahrer einen Helm an.

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem Auto mit massiven Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mountainbikefahrer fuhr auf der Straße Im Bänkle in Richtung Strandweg und übersah dabei auf Höhe des Campingplatzes die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos. Der 63-Jährige prallte gegen den linken Kotflügel des PKW, wurde anschließend vom Fahrzeug aufgeladen, schlug dabei auf der Motorhaube, der Windschutzscheibe und dem Dach auf und wurde anschließend auf die Straße abgeworfen. Der getragene Helm dürfte den Mann dabei vor schweren Kopfverletzungen bewahrt haben. Am PKW entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.