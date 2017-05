Gaienhofen Partnerschaftstreffen wird zu Festival der Freundschaft

In Gaienhofen war ein dreitägiges Treffen mit Besuchern aus den Partnerstädten. Nur Ungarn war dieses Mal nicht dabei. Ein Spezialitätenmarkt bildete einen der Höhepunkte der Verastaltung.

Das Partnerschaftstreffen in Gaienhofen wurde zu einem Festival der Freundschaft zwischen den Bürgern der Gemeinden Saint-Georges-de-Didonne (Frankreich), Steckborn (Schweiz), Zetelaka (Rumänien/Siebenbürgen) und der gastgebenden Gemeinde Gaienhofen. Bedauert wurde allerdings das Fehlen der langjährigen Freunde aus Balatonföldvar am ungarischen Plattensee. Drei Tage lang feierten die Teilnehmer am Jumelagefest in betonter Herzlichkeit. Die Organisatoren mit Bürgermeister Uwe Eisch und dem Präsidenten des Vereins europäischer Freundschaft, Anton Breyer, ein vielfältiges Programm für die Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Gerade in der Zeit politischer Probleme in den beteiligten Nationen sei die Pflege persönlicher Freundschaften unverzichtbar, betonte Bürgermeister Uwe Eisch bei einem Empfang im Strandbad von Horn. Seit mehr als 30 Jahren haben sich vor allem die Freundschaften zwischen der Gemeinde Saint-Georges-de-Didonne und zahlreicher Familien aus Gaienhofen zu einem festen Band der deutsch-französischen Freundschaft zusammengeschweißt. Ein gemeinsamer Ausflug führte am zweiten Tag des Festes zu der Klosterstadt Campus Galli bei Meßkirch. Danach stärkten sich alle gemeinsam bei einem Älplerbuffet, das in der Höri-Halle aufgebaut war.

Ein weiterer kulinarischer Höhepunkt des dreitägigen Programms war der internationale Spezialitätenmarkt vor dem Höri-Markt. Eine besondere Delikatesse, die die französischen Freunden von der Atlantikküste frisch mitgebracht hatten, waren hunderte Austern. Diese Schalentiere werden bei vielen Liebhabern von Meeresfrüchten hoch geschätzt. Sie kommen überwiegend aus den Austernzuchten von Marennes, unweit von St. Georges, und gelten unter Kennern als der Kaviar der französischen Küste. Zum Angebot des Spezialitätenmarktes zählten auch der Likörwein Pineau de Charente, Wein und Cognac. Am Stand der Steckborner Gäste betätigte sich Matthias Brunnschweiler mit St. Galler Bratwürsten als Grillmeister. Am Nachmittag stand ein gemeinsames Segeln auf dem Programm.

Im kommenden Jahr gibt es am Himmelfahrtswochenende in der französischen Partnergemeinde im Departement Charente Maritime ein Familientreffen. Dort wollen alle die internationale Freundschaft weiter pflegen und vertiefen.

Engagement

Der Verein europäischer Freundschaft Gaienhofen pflegt in Abstimmung mit der Gemeinde Kontakte und den Austausch zu den Partnerschaftsgemeinden von Gaienhofen. Der Verein organisiert zum Beispiel Partnerschaftstreffen wie das, das jüngst mit Gästen aus Frankreich, der Schweiz und Rumänien stattgefunden hat.

europäischer Freundschaft Gaienhofen pflegt in Abstimmung mit der Gemeinde Kontakte und den Austausch zu den Partnerschaftsgemeinden von Gaienhofen. Der Verein organisiert zum Beispiel Partnerschaftstreffen wie das, das jüngst mit Gästen aus Frankreich, der Schweiz und Rumänien stattgefunden hat. Veranstaltungen: Ab 13. Juni veranstaltet der Verein dienstags alle zwei Wochen Bouleabende im Strandbad Horn. Am Freitag, 14. Juli, gibt es ein Fest zum französischen Nationalfeiertag. Am 17. November findet ein Beaujolaisabend statt und am 9. Dezember gibt es einen Austernstand auf dem .Weihnachtsmarkt

Infos im Internet unter