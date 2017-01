Gaienhofen Neujahrsempfang in Gaienhofen: Bürger stärken die Gemeinde

Betreuung, Bildung und vor allem engagierte Bürger: Beim Neujahrsempfang nannte Bürgermeister Uwe Eisch viele Aspekte, die die Gemeinde zu einer besonders lebenswerten machen. Aber er richtete auch mahnende Worte an das Publikum.

Zum 18. Mal eröffnet Uwe Eisch mit seinem Neujahrsempfang die politische Saison in Gaienhofen. In seiner Rede betonte er die Stärken der Gemeinde: Die zeige sich nicht nur in der guten Kinderbetreuung, den Bildungs- und Freizeitangeboten und stabile Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten. Vor allem die Bürger seien, die Gaienhofen zu dem machten, was es ist. Die Gaienhofener, die Verantwortung übernehmen und beim Neujahresempfang dafür das Bürgerwappen erhielten oder mit dem Bürgerpreis geehrt wurden. Eine Premiere beim Neujahrsempfang waren die Schilderungen zweier Kriegsflüchtlinge, die von ihren Erfahrungen berichteten.

Die vom Bürgermeister als eine der größten Stärken betitelte Kinderbetreuung lässt sich die Gemeinde etwas kosten. Der ungedeckte Aufwand beläuft sich auf rund 600 000 Euro im Jahr. Das sind monatlich rund 500 Euro pro Kind, die die Gemeinde aus eigenen Mitteln zusätzlich aufbringt. Vor 18 Jahren beschäftigte die fünf Erzieherinnen. Nun sind es 16 Erzieherinnen für die fast gleich gebliebene Zahl von Kindern. "Der Schwerpunkt unserer Bemühungen liegt nach wie vor auf Kinderbetreuung und Bildung", so Eisch. Die meisten Abschlussschüler hätten gleich einen Ausbildungsplatz gefunden. Aber auch das Gewerbe und der Handel seien in Gaienhofen stark, wie die Leistungsschau in Hemmhofen im vergangenen Jahr bewiesen habe.

Die Bürgerbeteiligung kam in vier Bürger- und ein Gemeinderat-Workshops zum Vorschein. Diese erarbeiteten im vergangenen Jahr einen Plan für die innerörtliche Entwicklung – mit dem Ziel, die Infrastruktur der Gemeinde zu stärken. Die Ergebnisse sollen, so Eisch, in den nächsten Wochen in Beschlussvorlagen der Gemeinderatssitzung einfließen. Auf der Agenda stehen unter anderem die Internet-Breitband-Versorgung sowie die Versorgung mit Gas. Die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge bleibe weiterhin eine große Aufgabe der Gemeinde.

Nach dem Jahr der Krisen und Kriege, der Attentate und Anschlägen bezieht Uwe Eisch Stellung: Ziel des Terrors sei es, Angst zu verbreiten, die Gesellschaft zu teilen und die Freiheit einzuschränken. Dem dürften sich die Bürger nicht beugen. Er appelliert an die Bewahrung der Mitmenschlichkeit und der Toleranz wie an die solidarische und weltoffene Gemeinde. Eisch möchte sich diese Werte nicht nehmen lassen. Vor 60 Jahren gründeten sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Unter ihnen die Bundesrepublik Deutschland. Eisch begreift die Wirtschaftsgemeinschaft als Vorläuferin der Europäischen Union und als das Friedens- und Wohlstandsprojekt der Nachkriegszeit. Nationale Interessen, allen voran der Brexit, seien Alarmsignale für dessen Stabilität.

Für das Wahljahr 2017 wünscht Eisch sich von den Bürgern daher eine rege Beteiligung und dass Parteien mit extremen Ideologien, oder mit Rassisten und Antidemokraten in deren Reihen, außen vor bleiben. Autokratische Entwicklungen, wie der Bürgermeister sie in einigen europäischen Staaten bemerkt haben will, seien eine Gefahr für die Demokratie. Die bedeutet für ihn Dialog und sei die Basis des friedlichen Zusammenlebens. In seiner Rede rief Eisch in Erinnerung, dass der Austausch von Argumenten zur Bereinigung von Problemen der wesentliche Bestandteil demokratischer Kultur sei. Sie würde die Freiheit, die Menschenrechte und die Rechtssicherheit garantieren.

Die Auszeichnungen

Das Bürgerwappen von Gaienhofen ist nach der Ehrenbürgerschaft die zweithöchste Auszeichnung der Gemeinde für ihre Bürger. In diesem Jahr geht es an Maria Caesar. die sich seit mehr als zwölf Jahren in der Nachbarschaftshilfe und in der Hospizarbeit der Seniorenresidenz Seeheim engagiert. Der Gaienhofener Bürgerpreis geht an den Helferkreis für Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylsuchende. Mit ihm werden 70 ehrenamtliche Bürger ausgezeichnet, die sich in dem Verein unter der Leitung von Ima Feurer und Jürgen Rottler zusammenfanden. (gla)