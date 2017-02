Gaienhofen Närrischer Einlauf beim Narrenspiegel in Horn

Überraschungsgast bei den Heufressern

Gaienhofen-Horn – „Warum steht der Seckel dort oben und macht die Begrüßung?“, scherzte Sebastian Amann gleich zu Beginn des Narrenspiegels der Horner Heufresser über sich selbst. Der Präsident sei krankheitsbedingt verhindert, erläuterte der Elferrat in der Hörihalle: Doch wer die Holzfresser kennen würde, der wüsste, dass sie sich nicht einfach absägen lassen. So scheute die Zunft weder Mühen noch Kosten und brachte im ersten Sketch den bettlägerigen und in Mullbinden verhüllten „El Presidente“ Jörg Dening (Christoph Bürgel) in einem Krankentransport und mit der zauberhaft derben Pflegerin Spetzka (Wolfgang Spetzke) auf die Bühne, um dessen Double einen Einlauf zu verpassen – das Publikum johlte und war von Beginn an begeistert.

Stolz sind sie – die Heufresser. Und ehrgeizig mit dazu. Und auf sich sitzen lassen, das tun sie schon zweimal nicht: „Das letzte Jahr – da war's doch so – der Südkurier war gar nicht froh“, stimmten die Asia-Mädels singend zum furiosen Statement über den letzten Bericht an: „Skandal im SÜDKURIER! Skandal um d'Fasnet!“. Doch die närrischen Frauen waren sich einig: „Wir stecken nicht den Kopf in den Sand, das wäre voller Unverstand.“ Recht haben sie. Denn das, was die Heufresser-Zunft in diesem Jahr als Narrenspiegel ablieferte, brachte die Narren zum Staunen, zum Träumen und zum Tränenlachen. Die Heufresser-Zunft zeigten ihren Gästen, was in ihnen steckt: Vier Stunden pure Unterhaltung in zauberhaften Kulissen, Scharf- und Tiefsinn im Spott, Tanzaufführungen, die nach Zugaben verlangten und viele spritzigen Ideen.

Der Narrenspiegel der Heufresser hielt einen Überraschungsgast parat. Der Alefanzträger, Mundartdichter und Brauchtumspfleger Bruno Epple schrieb eigens für die Horner ein Gedicht. Genauer gesprochen: Eine Ode an die Horner, über ihrer Landschaft und über die List und den Trug. Die Änderung im Programm sei kurzfristig gewesen, weil „so a kleins Maale, ka me immer zwischedurch reischiebe“, scherzte Sebastian Amann in seiner Begrüßung über das Urgestein der Fasnet.

Neun Heufresser überraschten mit einem drei Meter hohen Schattentheater und spielten hinter einem hell erleuchteten Vorhang den Einsatz der Feuerwehr bei einem Bootsbrand nach. Eines Tages wurden die Heufresser von einem bösen Zauber überfallen. Doch der Narrensamen begann gegen ihn zu rebellieren. Tanzend vertrieben 18 der jüngsten Horner Narren den zwei Meter hohen Waldschrat und begeisterten die Zuschauer, die Zugaben forderten.

Petra Öxle brauchte eine drei Zimmerwohnung mit 14 Quadratmetern. Nicht nur der Makler, auch das Publikum schaute wie eine Kuh beim Donnern, als sie erklären konnte, weshalb es genau diese Größe sein müsste und rechnete dem erstaunt lachenden Publikum ihren Bedarf bis ins kleinste Detail vor. Carina Graf und Sebastian Amann gossen geschickt ihren Spott als Wahrsagerin und Glaskugel verkleidet über die Hörianer aus. Klatsch und Tratsch aus dem Dorf gab es aus männlicher Sicht in einer Horner Bäckerei und aus weiblicher in einem Süd-Ost-Asiatischen Massage-Salon. Das Publikum benötigte Baldrian, um sich vor Lachen wieder zu beruhigen. Die Narrewieber ließen sich nach einem illusteren Wochenende nicht abspeisen. „Narrewieber just wanna have fun“. Für ihren Abend suchten sie tanzend und singend noch einen gscheiten Mann.

Mitwirkende

Moderation: Carina Graf. Musik: Die Heufresser-Musik unter der Leitung von Mark Bosch. Der Narrenspiegel wurde präsentiert vom 18 köpfigen Narrensamen sowie von Petra Öxle, Melanie Bohner, Sebastian Amann, Ben Hohne, Claudio Freneck, Denise Kiesling, Dirk Weiermann, Justin Freinek, Maik Darms, Martin Graf, Matthias Graf, Tobias Rosen, Barbara Heim, Bettina Martin, Mathias und Simone Breyer, Melanie Bohner, Simone Häusler, Sigrid Sturm, Alexandra Bürgel, Christiane Deboni, Christoph Bürgel, Desire Bruttel, Mihaela Graf, Dirk Bruttel, Patrick Willomeit, Svetlana Szaferski, Tony Bruttel und Yvonne Kuhn.