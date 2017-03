Mit Wildkräutern gegen die Frühjahrsmüdigkeit

Kochen mit Erika: Selbst gepflückte Kräuter zur Bereicherung von Speisen und Getränken sind auf viele Weise gesund – schon alleine durch die mit dem Sammeln verbundene Bewegung an frischer Luft.

Man sagt, die Ursache der seltsamen Mattigkeit unserer Glieder und der Unlust der Seele, die uns im Frühjahr überkommt, sei ein akuter Vitamin-C-Mangel, ausgelöst durch die an frischem Obst und Grünem ärmeren Wintermonate. Spätestens im März und April ist dagegen so manches Kraut gewachsen. Warum also sollten wir nicht bei Spaziergängen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und von den kräftigen, wildwachsenden Frühlingskräutern pflücken? Wildpflanzen sammeln wir in freier Natur, möglichst abseits von Zivilisation, Straßenrändern, frisch gedüngten Äckern und Wiesen. An so mancher Böschung finden sich junge Brennnesseln, die beim vorsichtigen Zugreifen noch nicht brennen; mit Handschuhen lassen sie sich allerdings rascher pfücken. Daneben wächst meist auch feines Kerbelkraut, das sein herbes Aroma nur so lange bewahrt, bis seine weißen Blütendolden aufgehen. Von den Gänseblümchen nehmen wir die kleinen Blättchen und die Blüten zur Verzierung der Frühlingssuppe. Wer kennt nicht den Löwenzahn, der auch in bester Qualität auf dem Markt erhältlich ist. Beim Selberpflücken sollte man sich aber auf das Abschneiden der Blätter beschränken. Etwas weniger häufig sind Sauerampfer, Vogelmiere und Huflattich. Der Bärlauch ist gut am Duft aufspüren. All diese Kräuter sind ein besseres Mittel gegen die Frühjahrsmüdigkeit als Vitamintabletten, auch weil man sie der Bewegung an frischer Luft verdankt.

Wildkräuter haben von alters her ihren festen Platz auch im Medizinschrank. Die aromatischen Kräuter enthalten neben Vitaminen, Kohlehydraten und Spurenelementen auch manche heilwirksamen Stoffe. Manche Kräuter, die uns heute entzücken und die wir gerne nutzen, verdanken wir den Klöstern, wo so manches unbekannte Pflänzlein gehegt und gepflegt wurde, womit sich Mönche und Nonnen ihr bescheidenes Essen geschmacklich reizvoll machten.

So wird’s gemacht

Frühlings-Smoothies: Etwa 500 g Blätter von Frühlingskräutern wie Brennnessel, Taubnessel, Gänseblümchen, Huflattich, Minze, Sauerampfer, Vogelmiere und Löwenzahn, gut waschen. Eine mittelgroße grüne Salatgurke schälen. Alle Bestandteile fein hacken und pürieren. Mit saurer Sahne, Buttermilch oder Joghurt auffüllen, mit Salz, Pfeffer, edelsüßem Paprika und zerdrücktem Knoblauch würzen. Kühl vor dem Essen als Aperitif servieren.