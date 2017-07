Gaienhofen Lucia Kamp betrachtet Tourismus als Teamwork

Thema der Woche: Lucia Kamp, Geschäftsführerin von Tourismus Untersee, spricht über die internationale Vermarktung des Bodensees als Ferienziel und die Bedeutung des Tourismus für die Einheimischen.

Wir machen klassisches Destinationsmanagement für den Untersee, und zwar für Deutschland und die Schweiz. Das ist nicht national getrennt. Unsere Gäste sehen den Untersee als ein Produkt. Der Untersee verbindet, das Wasser am Obersee trennt eher.

Es kommt darauf an, wo geworben wird. Wenn wir in Hamburg sind oder etwa in Italien, was immer stärker kommt, dann sagen wir nicht: Der Untersee ist die Marke. Die Marke ist dort der Bodensee. Ganz klar. Wir wollen gemeinsam die Gäste überzeugen, an den Bodensee zu kommen. Wenn wir das erreicht haben, also mit IBT, DBT und auch Thurgau-Tourismus, dann geht die Entscheidungsfindung weiter. Wo genau möchte der Gast wohnen, wo bucht er und so weiter. Im Fachjargon heißt das: „Customer Journey“. Also wenn der Gast dann kommt, soll er an den Untersee kommen. Den Stuttgartern müssen wir beispielsweise nicht erklären, wo der Untersee liegt. Da arbeiten wir stark mit dem Hegau zusammen, als „westlicher Bodensee“.

Die Zusammenarbeit läuft sehr gut, wir arbeiten themenorientiert mit allen Partnerorganisationen zusammen. So wie es passt. November 2015 haben wir in der Mitgliederversammlung die Entscheidung getroffen, uns nicht nach der Struktur zu orientieren, sondern gastorientiert nach den Inhalten. So macht es zum Beispiel durchaus Sinn, beim Thema Kunst das Kunstmuseum Singen einzubeziehen.

Warum denken Sie, arbeiten so viele Frauen im Tourismus? (Lacht). Meines Erachtens ist Tourismus Teamwork. Tourismus funktioniert sehr gut, wo sich Menschen mit Herzblut vernetzen und zusammenarbeiten. Einzelkämpfer zu sein ist nicht das Erfolgsmodell.

Wir haben insgesamt drei Vollzeitstellen. Helmut Fidler als Historiker hat eine halbe Stelle, ebenso wie Petra Bruttel. Christine Ecker, die sich vor allem um das Marketing und den Online-Auftritt kümmert, hat genau wie ich eine Vollzeitstelle. Getragen wird die TU von den Mitgliedsbeiträgen der Kommunen und den Leistungsträgern. Das sind Bootsvermieter, die Schifffahrtsgesellschaften, Hoteliers und weitere Freizeitanbieter.

Wir sind ein Deutsch-Schweizer Verein. Vorsitzender von Tourismus Untersee ist OB Staab aus Radolfzell, er ist der Kopf des Vereins. Angefangen haben wir im Sommer 1998, übrigens auf sieben Quadratmetern in der Touristinformation in Radolfzell.

Über rund 420.000 Euro pro Jahr. In der Mitgliederversammlung Ende des Jahres werden die Jahreszielplanung und die Budgetplanung verabschiedet. Manche Projekte und Themen ziehen sich ja über mehrere Jahre, zum Beispiel die Konzilplanung. Das müssen wir auch projektieren. Die Zahlen und Ziele werden offen dargestellt. Transparenz ist ein wichtiger Punkt.

Eines unserer Erfolgsprodukte ist das Garten-Rendezvous, das seit 2008 in dieser Form besteht. Also mit der Öffnung von Privatgärten. Beim seeumspannenden Projekt „Bodenseegärten“ mit der langen Nacht der Gärten, die im Juni wieder ansteht, sind wir Gründungsmitglied. Auch die VHB-Gästekarte mit dem freien Nahverkehr und vielen Rabatten (zum Beispiel bei Schifffahrten) ist seit sieben Jahren ein Erfolgsmodell. In diesem Frühjahr haben wir den Bodensee-Kirchenbesucher mit dem Pilgerpass neu aufgelegt, der ist ein Renner. In einer Woche wurde er, nach einer Presseaussendung durch unsere Agentur, allein 500 Mal bestellt. Auch die Pilgerrouten und das Pilgermenü gibt es weiter während des Konziljubiläums in Konstanz. Wir waren auf einem Stand bei der Slow-Food-Messe in Stuttgart dabei. In vielen Arbeitsgruppen am See arbeiten wir ebenfalls mit, beim Projekt Kirchen, Klöster und Konzil beispielsweise.

Die überregionale Medienarbeit könnten wir schon aus Kapazitätsgründen nicht alleine stemmen. Unsere Agentur aus Konstanz haben wir unter anderem mit der Erstellung des Presse-Newsletters beauftragt, das läuft sehr gut. Die kennen sich sehr gut aus. Wir arbeiten seit etwa 2004 erfolgreich zusammen.

Die Bevölkerung profitiert sehr stark durch die Übernachtungszuwächse. Das schafft Umsätze und Arbeitsplätze, nicht nur in der Hotellerie. Bei 1,3 Millionen Übernachtungen – allein in den deutschen Anrainerorten – sind das 1,3 Millionen Brötchen, die zusätzlich gegessen werden. Viele kleine Läden und auch die Direktvermarkter an den Straßen gäbe es nicht ohne unsere Feriengäste. Straßen, Radwege, Busverbindungen stehen, das ist eine sehr gute Infrastruktur. Und natürlich sind die Einheimischen auch bei den Kulturangeboten stark vertreten. Ob nun bei den Cocktailfahrten von Harald Lang oder beim „Jazz am See“ in Allensbach.

Fragen: Doris Burger

Zur Person

Lucia Kamp kommt aus dem nördlichen Saarland. In der Region ist sie seit 1997, bei Tourismus Untersee seit 1999. Sie startete dort direkt als Geschäftsführerin (im sieben Quadratmeter-Büro in Radolfzell). Lucia Kamp ist verheiratet, sie hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. Ihre Kinder Hanna und Phil sind über die Region hinaus auch als Mitglieder der Popgruppe Spielraum bekannt. Alles zum Tourismus am Bodensee im Internet:www.bodenseeferien.de