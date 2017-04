Gaienhofen Lammfleisch ist etwas für anspruchsvolle Genießer

Kochen mit Erika: Hammel und Lamm sind nicht zuletzt wegen ihres Aromas immer beliebter. Doch bei der Zubereitung ist auf einiges zu achten.

Sie bieten ein archaisches Bild: Die langsam daherziehenden Schafherden auf der Schwäbischen Alb, wo man die übermütigen Sprünge der jungen Lämmer gerade jetzt mit Vergnügen betrachten kann. Die Schafwirtschaft hat sich durch die steigende Beliebtheit des Hammelfleisches wieder etwas ausgebreitet. International betrachtet, wird das Hammelfleisch mehr geliebt als verschmäht. Araber, die von Fleisch sprechen, meinen damit nur eins: Hammel oder Lamm. Fast alle Bewohner des südöstlichen Europa schwören auf Hammelfleisch, die Russen lieben es, und aus der indischen und chinesischen Küche ist es nicht wegzudenken. Franzosen essen vom Hammel fast alle Teile, und die Spanier betrachten ihn direkt als eine Gottesgabe: „Das Meer schenkt uns den Fisch und das Gebirge den Hammel“, heißt es.

In unseren Küchen spielte das Hammelfleisch jahrelang eher eine Außenseiterrolle. Erst die Nouvelle Cuisine hat seine Vorzüge wieder entdeckt, und Köche aller Nationen wetteifern mit ihren Lammkompositionen. Das Marktangebot an frischem Lamm- und Hammelfleisch aus guter Zucht ist erfreulicherweise größer geworden. Fast überall, wo Hammel- oder Lammgerichte angekündigt werden, findet man den Zusatz „provençale“. So fein mit einem Hauch Thymian und so deftig ein tüchtig mit Knoblauch zubereitetes Fleischgericht sein kann – allen, die deshalb die Nase rümpfen, sei gesagt: es gibt unzählige Rezepte ganz ohne Knoblauch.

Und dann wird ja noch behauptet, Hammelfleisch sei zu kräftig. Aber das ist doch gerade das Spezielle, der besondere Geschmack und das Aroma. Das lernte ich bei meiner ersten Begegnung mit einem Hammelbraten kennen. Das leider zu kalt servierte Fleisch und die grünen Bohnen, die wir mit langen Zähnen verzehren mussten, hinterließen recht zwiespältige Eindrücke. Es dauerte eine Weile, bis die Familie umgestimmt war und sich für einen Osterlammbraten begeistern konnte. Seither weiß ich: Hammel- oder Lamm-Fleisch immer auf heißen Tellern servieren.

So wird's gemacht

Lammkoteletts mit Knoblauch-Zwiebel-Püree: 6 Knoblauchzehen und 2 Zwiebeln schälen und hacken. In 1/8 l Gemüsebrühe 10 Minuten kochen lassen und pürieren. 30 g Butter erhitzen und 30 g Mehl darin anschwitzen, 1/8 l Milch angießen, das Knoblauch-Zwiebel-Püree zugeben. 7 Minuten kochen lassen. 8 Lammkoteletts (à 75 g) in Olivenöl auf einer Seite 5 Minuten braten. Umdrehen, mit Pfeffer und Salz würzen und das Püree darauf streichen. Zugedeckt 5 Minuten garen. Mit Bohnen- und Tomatensalat und Ofenkartoffeln servieren.