Gaienhofen Köstlicher Spaß mit Hintersinn

Theater-AG von Schloss Gaienhofen spielt auf geradezu professionellem Niveau ihr Stück „Verrückt“.

Als die Stapel mit Klassenarbeiten auf seinem Schreibtisch immer höher werden, meldet sich Burnout und Lehrer Schmid sieht keinen Ausweg: Das Privatsanatorium Schloss Gaienhofen muss helfen. Was der Lehrer dort erlebt, ver-rückt das normale Leben im wahrsten Sinn des Wortes.

Margit Schlenker, Leiterin der Theater-AG, hat ihre 26 Schüler, aus Unter- bis Oberstufe, bestens präpariert und lebendiges Theater einstudiert: „Wir arbeiten seit Beginn des Schuljahres in zwei Schulstunden pro Woche daran und waren froh, in den Osterferien eine Woche in der Toskana mit dem Schauspieler Siemen Rühaak proben zu können.“ Die Mühe hat sich gelohnt. Was die Schülerinnen und Schüler da selbst getextet und in Spiel umgesetzt haben, hat fast schon Profi-Qualitäten.

Ein bisschen verrückt sind sie alle im Sanatorium. Da meint eine Patientin, fliegen zu können, einer tobt, weil er sich eingesperrt fühlt „wie Gedanken in einem Kopf“, eine andere verschläft die Tage, denn: „Wenn ich schlafe, kann ich nichts falsch machen.“ Und der Revoluzzer mit Walter-Ulbricht-Slang singt aufmüpfig den Song von den Arbeitern in Wien. Die Schüler reflektieren im Spiel auch ihr Leben zwischen Kindheit und Erwachsenwerden: Da gibt es Zweifel, Aufbegehren, Angst und die Flucht in Träume – genau wie bei den Patienten im Sanatorium. Natürlich schimmert immer auch Dürrenmatts Schauspiel „Die Physiker“ durch. Sind die Professorinnen und Wissenschaftler, die sich versteckt halten, tatsächlich verrückt oder sind es etwa die Leiterin und ihre Krankenschwestern? Jedenfalls will ein Journalisten-Team die mysteriösen Todesfälle zweier Schwestern aufklären und stiftet im flotten Spiel mehr Verwirrung als Klarheit.

Und natürlich darf die Liebesgeschichte nicht fehlen: Der schüchterne Hieronymus an der Rezeption ist in die vergessliche Sarah verliebt, aber Clown Rudolph („wegen der roten Clownsnase“) liebt Hieronymus und ist unglücklich. Sehr anrührend singt sie das Lied vom traurigen Clown.

In großen Disputen diskutieren die Spieler die großen Fragen der Menschheit: Kann und soll man geheimes Wissen öffentlich machen? Was dürfen die Medien? Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Das endet oft im Brüll-Chaos oder im Weltenjammer, wenn alle am Boden liegen und herzzerreißend heulen.

Die Regie wechselt zwischen Einzelauftritten, chorischem Sprechen oder Flüstern, Gesang und Gruppen-Szenen: Der lebendige Getränkeapparat etwa oder die Hypnose-Methoden des Dr. Lanzelot sorgen für Lachsalven und die Anspielungen auf den Schul-Alltag (etwa dass im Schloss Filzpantoffeln zu tragen sind) wissen Eingeweihte schmunzelnd zu deuten. Ein großer, detailreicher Spaß ist dieser Theaterabend, vom Publikum im vollbesetzten Saal gebührend mit langem, stehend gespendetem Applaus belohnt.

19. und 20. Mai um 19.30 Uhr im Albrecht-Dürer-Saal der Schule Schloss Gaienhofen. Das Stück dauert 100 Minuten, eine Pause.