Gaienhofen Kalte Feinschmecker-Suppe für heiße Tage

Kochen mit Erika: Leichte Kost, aromatisch zubereitet, ist der ideale Begleiter im Sommer. Gazpacho und Vichyssoise sind zwei Beispiele dafür.

Es gibt Menschen, die an heißen Tagen eine süße Kaltschale ablehnen, dagegen eine kalte Kraftbrühe willkommen heißen. Wichtig dabei ist: die Brühe muß kräftig und würzig zubereitet sein. Diese Brühe kann in der verschiedensten Weise gewürzt werden und ergibt dann eine immer neue Geschmacksrichtung. Kraftbrühen sollen nicht kräftigen wie ein Suppentopf, sondern nur den Appetit anregen. Sie sollen fettlos gekocht werden. Man kann Trüffeln, Steinpilze, Sellerie, Tomaten zugeben und mit verschiedenen Weinen abschmecken oder Sherry oder Portwein zufügen. Beim Kaltstellen wird man darauf achten, dass die Brühe in ein Ton- oder Porzellangeschirr gegeben wird, weil sie durch andere Gefäße leicht einen ungünstigen Geschmack annimmt.

In den sonnengleißenden Städten Andalusiens kann das Essen weitgehend von aller Schwere befreit und so leicht verdaulich sein, dass es kaum wie Essen aussieht. Eine Flüssigkeit, die man zu sich nimmt, hat nicht nur den Durst zu stillen, sondern darf auch Salz enthalten, um das beim unvermeidlichen Schwitzen ausgeschiedene Salz zu ersetzen. All diesen Anforderungen entspricht die weltbekannte Gazpacho, eine anspruchslose kalte Sommersuppe, die nach einem einfachen, schwerelosen Rezept zubereitet wird.

Die Gazpacho ist ursprünglich eine maurische Spezialität, eine einfache weiße Suppe aus eingeweichtem Brot, Öl, Wasser, Gurken, Knoblauch und Zwiebeln, die durch den kalten Steinfußboden und eiskaltes Quellwasser gekühlt wurde. Als später Tomate und Paprika nach Europa kamen, wurden sie flugs mit hineingenommen. Die pürierte Raffinesse atmet Knoblauch von einigen Zehen, reizt mit salziger Schärfe, ist mit Essig und Öl mischbar und beliebig zu verfeinern. Gurken, Tomaten, Paprikaschoten, Weißbrotkrumen, Öl, Wein und Wasser werden je nach Rezept vermischt. Eine Gazpacho erfrischt erst wirklich, wenn sie eiskalt ist, was ein Eiswürfel im servierten Teller beweisen soll, wo er nur langsam schmilzt.

Ebenfalls eine bekannte Sommersuppe ist die „Vichyssoise“. Das Rezept hat Vincent Klink in seinem Kochbuch „Voll ins Gemüse“ veröffentlicht. Die Suppe entstammt der Grande Cuisine der Escoffierzeit und war in großen Menüs überaus beliebt.

So wird's gemacht

Vichyssoise: 500 g mehlige Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und in 1 l Bouillon weich kochen. Nach 10 Minuten 500 g Lauch in Scheiben zugeben und nach weiteren 5 Minuten alles im Mixer pürieren. Durch ein feines Sieb geben und mit dem Mixer 3 EL Crème fraîche und 1/8 l Sahne untermixen. Abschmecken mit Pfeffer, Salz und Muskat. Man achte darauf, dass die Suppe in warmem Zustand etwas versalzen schmecken sollte, damit sie in kaltem Zustand abgerundet nicht zu fad wirkt. Mindestens 6 Stunden kalt stellen. Vor dem Anrichten mit 1 EL geschnittenem Schnittlauch bestreuen.